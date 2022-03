Indignació en el madridisme per un tuit que Telepizza ja ha esborrat

El tuit esborrat per Telepizza

📢 ¡Ánimo Xavi! Que la #EuropaLeague no está tan mal. Piensa que los jueves son #FamilyDays en #Telepi y tenemos medianas a 6€🍕https://t.co/TtyVHh6ZcI ¡Estamos ready! 😎 pic.twitter.com/OCOeblqChx — Telepizza España 🍕 (@telepizza_es) December 9, 2021

Elté un partit important el proper diumenge al Santiago Bernabéu, contra el, en un altra jornada de lliga. La cita és a les 9 de la nit.Com a novetat, enguany l’equip culer no jugarà el clàssic amb la tradicional samarreta blaugrana. Ho farà amb la de la, groga i amb les quatre barres vermelles. La iniciativa prové d’una petició que ha fet el mateix president del Barça,, segons ha explicat el periodistaal seu programa de Twithc Jijantes.Serà unperquè el Reial Madrid també canviarà el seu equipament i vestirà de negre per commemorar els 120 anys d'aniversari del club.La cadena de pizzeriesha fet broma del canvi d'equipament, amb un tuit molt provocador que, vist l'allau de protestes, ha esborrat posteriorment. En concret, al tuit hi sortien les samarretes amb les quals jugaran els dos equips, amb una imatge acompanyada de la següent frase: "Els del Madrid ja van directament vestits d'àrbitres o soc jo?"El tuit ha generat un munt de comentaris, tant de detractors com de defensors. Telepizza no ha volgut engreixar unaque s'anava fent grossa i ha decidit esborrar-lo.Telepizza, però, ha matisat en un tuit que "repartim per totes bandes i sempre a domicili" i han recordat que fa uns mesos també van fer broma amb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor