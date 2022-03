​La vaga de transportistes afecta Mercabarna però no els supermercats

Altres notícies que et poden interessar

Continua laper protestar contra el preu del carburant, convocada per una entitat minoritària a qui el govern espanyol no ha dubtat en qualificar “d’ultradreta”. L’aturada, que ja arriba al seu quart dia, és significativa al conjunt de l’Estat, on estan actuant els piquets amb molta virulència, però no té massa incidència a Catalunya.La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha assegurat que no hi hauràals supermercats, tot i que ha admès que hi podria haver algun problema d’estoc amb algun producte determinat.Aquesta manca de productes concrets ja s’està començat a notar ai els, especialment amb els productes frescos.L'Associació Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM) ja ha alertat dels primers efectes de la vaga de transports i ha confirmat una reducció en la distribució de determinats productes. A partir d'aquest dimecres, s'ha vist reduïda "considerablement" l'entrada de camins del sud d'Espanya i, per tant, ha caigut també l'arribada de producte fresc procedent d'importants zones productores com. També s’han començat a reduir els camions provinents deL'impacte més notori es nota en determinats aliments com, però es descarta, per ara, que la vaga pugui provocar un desabastiment generalitzat al mercat majorista. Amb tot, l'AGEM fa una crida a trobar una solució al conflicte per evitar mals majors.Als, en canvi, de moment no hi ha problemes i el producte fresc arriba amb tota normalitat. Tampoc hi falten llets i làctics.​​​​​

