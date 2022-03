Siri estrena veu no binària: així sona la nova versió

En #iOS 15.4 Beta, se ha actualizado la voz de #Siri añadiéndole una Quinta voz, la cuál acompañará a las 4 existentes en Inglés, esto sólo para usuarios en EE. UU, el nombre de la voz será Quinn. pic.twitter.com/9qjOEgBtpA — 9a5Mac (@9a5Mac) February 22, 2022

ha afegit al seu assistent digital, com a part de la seva actualització 15.4 del sistema operatiu per a mòbils, una nova veu de gènere no binari, que no s'identifica clarament com a home o dona i que els usuaris poden escollir igual que les altres.Siri ja disposava, en la seva versió en anglès, de quatre tons diferents. A la primera versió de dona, que fins a l'any passat era la predefinida, se'n van afegir tres més, dues d'elles. Ara, l'assistent intel·ligent d'Apple ha rebut una cinquena opció en la seva versió anglesa, aquesta vegada de, que no s'associa clarament al sexe masculí o al femení.La companyia nord-americana assegura que ha contractatper al desenvolupament de la nova veu de Siri. La nova funció respon al propòsit de "donar als usuaris més opcions per triar una veu que parli per ells". La veu de gènere no binari de Siri ha arribat als desenvolupadors com a part de la quarta beta del sistema operatiu per a mòbils iPhone, iOS 15.4.

