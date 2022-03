Pedri condueix el Barça als quarts de final

Remuntada delper guanyar-se el bitllet per alsAls blaugrana només els servia la victòria després de l'empat al Camp Nou, i han hagut de suar de valent per superar 1-2 elen un estadi especialment calent.Els turcs s'han avançat després de mitja hora de joc a la sortida d'un córner.ha superat Ferran Torres i ha rematat de cap amb contundència. El Barça ha gestionat bé el cop anímic i, que ha completat un partit excel·lent, ha igualat el partit al minut 37, després de deixar asseguts dos defensors a l'àrea i resoldre la jugada amb sang freda. Encara abans del descans,ha fregat l'empat amb una rematada que ha acabat al travesser.Al descans, Xavi ha recorregut ai, tot just cinc minuts després, una sèrie de rematades aturades per-que de nou ha realitzar un bon partit- han acabat amb una bona assistència deper al gabonès, que no ha perdonat.A partir d'aquí, els dos equips han disposat d'algunes oportunitats per modificar el marcador, però cap s'ha arribat a concretar. Als minuts finals,quan Jordi Alba ha rebut una pluja d'ampolles mentre intentava posar en joc un servei de banda. El lateral s'ha enfadat amb el públic i els ha llençat la pilota, fet que ha encès encara més els aficionats turcs i li ha comportat una targeta groga.

