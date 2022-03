L'alcaldessa de Sant Cugat haurà de pagar 500 euros setmanals mentre hi hagi llaços grocs a l'Ajuntament

L', haurà de pagardel seu propi patrimoni fins que no e. Tal com ha pogut avançar el TOT, així ho estipula la sentència del jutjat contenciós número 10 de Barcelona que considera que l'Ajuntament no ha donat compliment a lasentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat mes de juny on s'instava aque onejava de la façana consistorial.Malgrat que ja aleshores la pancarta va ser enretirada, el jutge apunta que aquesta "que s'han col·locat a l". Així doncs, considerant que s'ha actuat amb "", el tribunal condemna l'alcaldessa Ingla a pagar 500 euros setmanals fins que no es demostri lad'aquests símbols. Segons ha pogut saberamb la qual s'ha basat el jutge van ser presentats perEl passat mes de novembre, el TSJC va desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel propi consistori i l'Des del dia de la seva notificació, l'alcaldessa té un termini de cinc dies per presentar un recurs i impugnar la sentència. Curiosament, aquesta resolució coincideix amb la presentació pel pròxim dilluns d'una moció al ple de març cuinada per les entitats sobiranistes locals i presentada per JxSTC per col·locar unadesprés de mig any amb un missatge que gira al voltant dels conceptes: repressió al moviment independentista, amnistia i llibertat.

Sentència del Jutjat Contenciós número 10 de Barcelona by Sergi Baixas on Scribd

