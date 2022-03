Malviure en un local comercial

La legalitat de l'assumpte

Viure en un espai que abans havia sigut un establiment comercial. És la realitat que habita silenciosament els carrers de Barcelona arran dels. Un fenomen que va sortir a la llum després de l’ incendi mortal a la plaça Tetuan el novembre passat, el qual va provocar la mort de quatre persones, entre les quals hi havia un nen de quatre anys i un nadó d’un any. Fins al dia d’avui, l’Ajuntament ha fet només un estudi sobre els locals que hi ha a la ciutat i no ha pogut concretar xifres sobre el nombre de persones residint en aquests espais. Encara que el consistori té constància d'empadronaments en plantes baixes, el fenomen és il·legal en la majoria de casos.Les últimes dades oficials de què disposa l'ajuntament de l’any 2019 posen sobre la taula que en aquest període fins a un. Dins d’aquest percentatge el marge és ampli: s’hi poden trobar des de garatges fins a magatzems, trasters i, naturalment, habitatges particulars. Una decisió que han d'adoptar persones individuals i famílies amb criatures davant la impossibilitat d'aconseguir un pis assequible.té 54 anys i gairebé en porta tres vivint en un local llogat del districte de Sant Andreu. Hi viu amb el seu fill, la seva germana i la seva neboda. Ella està, però els altres convivents s'han hagut d'empadronar a un altre lloc. En el seu cas, els preus dels lloguers dels pisos la va impulsar a prendre la decisió. "Vaig poder arribar a pagar això, no em van demanar tants requisits com per a un pis", admet.Clavijo, nascuda a Bolívia, expressa que dins de les circumstàncies actuals se sent afortunada. El seu local és prou espaiós per viure-hi amb tres persones més, explica. Tot i això, admet que el fet queés un inconvenient pel que fa a la intimitat. "Per a anar d'una zona del local a una altra s'ha de passar necessàriament per on jo dormo", relata. Durant el temps que suma vivint-hi, també ha tingut problemes amb la humitat, així com amb l’estructura del local, que de vegades ha presentat deficiències a causa de la seva antiguitat.El local en què viu Clavijo no disposa de la, el requisit legal perquè sigui un lloc habitable. L’exigència pretén demostrar que un espai presenta uns mínims de ventilació, alçada, mida i accessibilitat per tal que s’hi pugui viure. En aquest sentit, explica que el propietari la va informar que es podia tramitar. Ella diu que no ho ha fet perquè té intenció de marxar a un pis, tot i que en realitat no es tracta d’una responsabilitat seva. Els propietaris han de fer el tràmit abans d'oferir un contracte per tal de complir amb la llei.Viure en un local comercial no és legal. L’advocada especialitzada en contractes de lloguer,, detalla que un immoble ha de tenir la cèdula d’habitabilitat per fer-se servir com a habitatge. Torrent té constància que es lloguen espais sense disposar de la cèdula de manera habitual. De fet, en molts casos els contractes no es presenten com a contractes d’habitatge per. En aquesta línia, com que d’entrada no es tracta d’espais legals, els propietaris acostumen a infringir també amb les clàusules del contracte. L’advocada afirma que, en situar-los a fora de l’àmbit d’un habitatge, els espais no estan subjectes a la llei d’arrendaments urbans i, per tant, els propietaris poden fercom ara ordenar-los pagar tres mesos de fiança.