L'exdona de Mainat avisa que prefereix «morir» abans que «tornar a la presó»

, exdona de, diu que s'ha escapolit. Així ho ha explicat l'alemanya al diari La Vanguardia, en unes declaracions en què revela que els Mossos d'Esquadra es van presentar a casa seva dilluns passat per detenir-la després d'una nova denúncia del productor per un trencament de l'ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se tant amb ell com amb els seus fills després que l'actual parella de la jove enviés un mail al component de La Trinca.A l'espera que se celebri el judici pel presumpte delicte d'del seu exmarit injectant-li insulina el juliol del 2020, i després d'haver passat sis mesos a la presó per haver assaltat la casa del productor el gener del 2021, Ángela assegura desesperada que no ha vulnerat cap decisió judicial i confessa la seva por davant la perspectiva de tornar a la presó en el cas que les autoritats policials la trobin.L'alemanya ha explicat que aquestaes deu al fet que la seva actual parella -preocupat pel seu delicat estat anímic per no poder veure als seus fills- va contactar amb Mainat per correu electrònic, mantenint que ella mai va infringir l'ordre d'allunyament ni la prohibició de posar-se en contacte amb el productor."He arribat a no haver de menjar i vaig pensar fins i tot a robar en el supermercat" afirma, desesperada, revelant que s'ha gastat tots els seus estalvis per intentar recuperar als seus fills sense èxit i que ja no li queda res més que la seva llibertat, per la qual cosa si la perd seria capaç de matar-se.Destrossada, confessa que no podria tornar a presó -on ja va complir una pena de sis mesos per assaltar la casa del productor- i assegura que prefereix morir abans que reviure el seu pitjor malson. Per això, encara que el seu advocat li recomana que es presenti voluntàriament en comissaria i expliqui la seva versió de l'ocorregut, ella ja no creu en la justícia i ha optat per escapolir-se'n perquè sap quin serà el seu destí en el cas de lliurar-s'hi. "Si fos detinguda no presentaria resistència. Intentaria posar fi a la meva vida", reconeix.

