, alt representant de la diplomàcia europea, ha insistit aquest dijous en la crida a la ciutadania a reduir el consum energètic per tal de mitigar les conseqüències de la crisi ocasionada per la invasió russa d'. "Hem de rebaixar el consum, perquè", ha ressaltat Borrell en un acte del PSC, que ha indicat que aquestes persones han de "beure aigua del circuit de calefacció". El dirigent comunitari ha intervingut a través d'un vídeo gravat des de, des d'on aquests dies està analitzant les conseqüències de la guerra a l'est d'Europa.La crisi està generant un increment dels preus de l'energia -la gasolina, per exemple, està disparada a l'Estat, i ha obligat el govern espanyol a reaccionar- i també dels aliments, un aspecte que segons Borrell ja s'està notant als. "La guerra ens està demanant un esforç, més compromís, i tindrà un preu", ha indicat l'alt representant de la diplomàcia europea. La seva crida a abaixar la calefacció , ha admès ell mateix, va generar una reacció irònica especialment a les xarxes socials. Ha clarificat, de nou, que aquesta demanda no és per als ciutadans espanyols, que són els que menys dependents són del gas rus, a diferència d'altres països comPel que fa al paper de, Borrell ha indicat que no s'han de donar motius per "provocar" que el conflicte escali fins a convertir-se en la Tercera Guerra Mundial. És per això, en essència, que ha rebutjat de nou la petició ucraïnesa de posar en marxa una zona d'exclusió aèria al país, perquè haver-la de complir -és a dir, haver d'abatre qualsevol avió que sobrevolés Ucraïna- implicaria entrar directament en conflicte amb Rússia. L'OTAN ja ha descartat qualsevol intervenció directa a la zona, especialment pert totes les implicacions que tindria amb potències nuclears involucrades.L'alt representant del a diplomàcia europea, en tot cas, ha estat especialment crític amb la manera com està gestionant la guerra l'exèrcit rus. De fet, ha acusat el Kremlin de voler, perquè va ser en ciutats sirianes on les tropes de Putin van causar desperfectes irreparables -amb grans quantitats de víctimes mortals- en ciutats com. Tot i que Borrell ha indicat que la resposta europea ha estat ràpida, ha admès que no van creure's les advertències dels, on des de feia setmanes es defensava que la invasió d'Ucraïna per part de Putin era imminent.​​​​​

