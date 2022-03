Feijóo nega que sigui «violència masclista» si un pare mata els fills «per un problema»

El president gallec i futur líder del PP espanyol,, s'ha apropat al discurs de Vox sobre la violència intrafamiliar. “Fa un temps vam patir un assassinat produït per un pare que, per un problema amb la seva parella, va assassinar les seves dues filles. Això no és, això és violència intrafamiliar”, ha afirmat, en referència a David Oubel, qui va matar en 2015 a les seves dues filles, de nou i quatre anys, a Moraña (Pontevedra) i que va ser el primer condemnat a presó permanent revisable a l'Estat.Feijóo ha contestat així a una pregunta sobre les declaracions del conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre, que va dir que és millor usar “violència intrafamiliar” que violència masclista. L'expressió de violència intrafamiliar és la que defensa la ultradreta i el PP la va incloure en l'acord amb Vox per governar Castella i Lleó.El candidat a presidir el PP ha assegurat que la violència intrafamiliar “no pot ocultar la masclista”, que “clar que existeix”. “Són perfectament compatibles la violència masclista i la intrafamiliar. Si un pare mata a un fill o una mare mata a la seva filla, això no és una violència masclista, és violència intrafamiliar. Però si un home, abusant de la seva fortalesa, mata a la seva parella, això és una violència masclista”, ha afegit.

