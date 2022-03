Netflix comença a cobrar un extra als usuaris que comparteixen compte

El moment de pagar un suplement per compartir un compte deés cada vegada més a prop. Tant, que a alguns països s'implementarà ja. La plataforma ha anunciat una prova amb la qual cobrarà una, a més de la subscripció, peramb persones que visquin en domicilis diferents i tinguin un comparteixin perfil.Segons la companyia, el fet que les persones que no conviuen utilitzin un perfil comú des de diferents ubicacionsper als subscriptors, tal com ha afirmat en un comunicat. Per aquest motiu, estan treballant en noves mesures en els seus plans(que poden fer servir fins a quatre persones alhora) perquè "els membres que comparteixen els seus comptes fora de casa ho facin de manera fàcil i segura".Aquesta opció tindrà un sobrecost addicional a la subscripció per a aquells membres que no convisquin al mateix domicili. D'aquesta manera, els subscriptors podran afegirno convivents, cadascuna amb el seu propi perfil, les recomanacions personalitzades, el nom d'usuari i la contrasenya. I, és clar, una quota extra cada mes.De moment, Netflix ja ha establert els costos en els primers tres països on s'aplicarà, com a prova:Es desconeix quins seran els següents països en formar part del pla. Netflix ja havia donat algun toc d'atenció als usuaris perquè deixessin de compartir compte des de diferents domicilis. Fins ara, però, l'única mesura eraque els diversos usuaris d'un sol compte es podien reenviar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor