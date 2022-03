«No havíem estat mai tan a prop de perdre la collita de cereal per la sequera el març»

Ucraïna i la falta de cereals

Molta preocupació entre els, una de les zones afectades per ladels últims mesos. "Els avis diuen que no havien vist mai 100 dies sense pluja com ha passat ara", afirma el coordinador d'(UP) al Bages,. "Mai no havíem estat tan a prop de perdre la collita per la falta de pluges a principis de març", afegeix.Els 25 litres/m2 que han caigut aquests últims dies han "parat el cop", però. Alerten que l'any passat ja van patir una, amb la meitat de producció de cereal (blat, ordi i colze). Si se li afegeix l'augment dels costos actuals, incloent els fertilitzants,Els pagesos de la zona estan acostumats a patir la falta de pluges, però no sequeres tan llargues ni tampoc tan aviat. El coordinador d'UP al Bages, Josep Guitart, explica que el més habitual, quan a la falta de pluges s'hi suma la calor que "crema" la planta i les espigues no donen el seu fruit. Aquest any, però, s'han trobat amb una sequera molt continuada quan la planta encara està fent elAdmeten que les pluges dels últims dies han permès "parar el cop" en un moment en què els cereals estaven patint la falta d'aigua. "Les arrels estaven molt seques, sense gens d'humitat; si haguéssim passat 15 dies més sense pluja, la planta hauria quedat seca i els sembrats d'ara ja no haurien servit", remarca. Ara. Només així, podran salvar la collita.La situació d'enguany és especialment greu si es té en compte que l'any passat ja van produir la meitat d'altres anys. "Va ser la pitjor en 15 anys i, sumar una altra collita dolenta, faria tancar moltes produccions", afirma el representant del sindicat.L'deixa la ramaderia en una situació encara més delicada. I això pot fer perillar la viabilitat d'explotacions en cas de sequera i una mala collita.Per la seva banda, el coordinador d'UP a l'Anoia,, assenyala que el, important exportadora de cereals a l'Estat, ha agreujat encara més la "incertesa". "Aquesta collita ja té els costos alts, però no sabem a quin preu ho podrem vendre", afirma. I posa l'exemple dels fertilitzants: amb l'i les matèries primeres, alguns productors d'adobs han deixat de fabricar-ne alhora que també han deixat d'arribar-ne d'Ucraïna. Això els ha comportat unsi falta de disponibilitat.Per tot plegat, des d'UP remarquen que aquesta collita de cereal "és més necessària que mai". "Ens convé molt a Catalunya tenir una bona collita aquest any, tal com està el tema d'Ucraïna, per" i poder garantir l'abastiment de productes com ara pinsos, segons Guitart.​​​​​

