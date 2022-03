Aragonès rebutja ser l'interlocutor amb els sindicats i referma la confiança en Cambray

El president de la Generalitat,, ha rebutjat ser l'interlocutor amb els sindicats d'educació, tal com han demanat les organitzacions en les darreres hores. El president ha refermat la confiança en el conselleren l'últim dia d'aquesta primera onada de jornades de vaga. "", ha dit Aragonès, que ha reiterat el compromís del Govern amb les qüestions organitzatives que requereix avançar l'inici de curs una setmana. "Es pot assumir perfectament, les qüestions organitzatives estaran a punt", ha assegurat des de Berlín.Aragonès s'ha mostrat convençut que es podrà arribar a acords amb els sindicats. "Comprenem que la comunitat educativa porta dos anys tensionada per la pandèmia", ha dit, i ha insistit que s'ha treballat per dotar el sistema educatiu de tots els recursos possibles. "Queda camí per fer i l'hem de fer junts amb la comunitat educativa", ha dit. De tota manera, ha refermat que l'avançament del curs -un dels motius de la vaga de mestres- és "" per a l'alumnat i les famílies.En plena vaga convocada pels sindicats educatius, l'enquesta òmnibus delapunta dades sobre la mesura que ha estat el detonant de la protesta: l'avançament de l'inici del curs escolar una setmana al setembre. Segons el sondeig, només un 45% dels catalans avala aquest nou calendari, que va ser anunciat pel Govern el passat 10 de febrer, mentre que un 36,5% s'hi manifesta en contra. L'enquesta es va fer entre mitjans de novembre i mitjans de desembre, quan encara no es coneixia que es produiria aquest canvi. Aragonès ha evitat valorar aquestes dades.Si s'analitzen les dades per franja d'edat, gairebé un 70% dels menors de 25 anys s'oposen a aquest avançament de l'inici del curs, mentre que sí que se supera el 50% d'aval en la franja d'entre 35 a 49 anys, és a dir, entre els progenitors. En aquests moments, els sindicats educatius estan reclamant a la conselleria que ajorni almenys un any l'avançament de l'inici del curs, que el departament preveu que entri ja en vigor el pròxim mes de setembre.

