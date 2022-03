D'acollir nens de Txernòbil a refugiats de la guerra

Una borsa de 150 habitatges

La Nàstia i la Mercè

Com altres membres d'Osona amb els Nens, a casa seva de Mercè Fiol també han acollit infants d'Ucraïna i Bielorússia. Amb una de les que ha tingut més contacte és la Nàstia, una nena que va venir durant uns quants anys a passar els estius a Osona. Ara, amb 30 anys, ha decidit quedar-se a Kíiv.



Cares d', aquest dilluns a, a Osona. En Sergei i l'Olena arriben amb els seus tres fills després d'. Han abandonat el seu país per l'esclat de la guerra deixant enrere tota una vida. Portaven dies i dies a la carretera. Van marxar en autobús des de la capital d'Ucraïna fins a la frontera amb Polònia, on els va recollir Manresa per Ucraïna . Aquest grup va establir contacte amb l'i els ha acabat portant a la plana.Aquí els donen la benvinguda representants de l'entitat i els germansque els han cedit un pis. "És on vivia la nostra mare i després de morir va quedar buit. Vam creure oportú que podíem ajudar així", explica en Pere. "Sempre hem estat solidaris dins les nostres possibilitats", explica en Joan per la seva banda. " Si envies roba o diners, no saps mai si arribarà ", diu, mentre subratlla que cedir el pis "era la manera més pràctica": "".En Pere i en Joan sabien que hi anirien cinc persones, però fins al mateix dia no han sabut que seria un matrimoni i tres fills. Arriben en la furgoneta de Manresa per Ucraïna i els reben amb llàgrimes als ulls intentant imaginar el llarg periple que han viscut. S'entenen a través d'una jove que els fa d'intèrpret, i si no hi és en aquell moment, en anglès o com poden.Disposar d'aquesta llar és possible gràcies a l'ONG, una entitat que des del 1997 acull nens i nenes afectats per l'accident nuclear de Txernòbil. Però la situació s'ha capgirat. "Fins fa unes setmanes la nostra tasca era acollir infants de la zona de Txernòbil [Ucraïna i Bielorússia]", explica, presidenta de l'ONG, però amb l'i la conseqüent, l'entitat va haver de fer "un canvi radical"."Ens van començar a trucar nens que havien estat aquí a l'estiu, que ara ja són pares o mares, i ens van dir que venien", relata Fiol. En aquesta ocasió, però, en comptes d'un de sol, demanaven lloc per la parella, els fills, la iaia o la cunyada.Davant d'aquesta situació, l'ONG va recórrer alamb qui conjuntament van posar en marxa la campanya "Osona amb Ucraïna" per buscar habitatges buits -amb la creació d'una borsa solidària - i tambéper finançar les estades dels nouvinguts. Des d'aquesta setmana ja és possible fer. La iniciativa impulsada per aquesta ONG compta amb el suport del Consell, lai elsActualment particulars d'Osona han ofert uns 150, 40 dels quals estan plens. Hi viuenque han arribat a través de l'ONG. La previsió és que fins diumenge n'arribin una cinquantena més. Habitualment, se cedeixen habitacions. El cas dels germans de Sant Hipòlit, doncs, és puntual. "", apunta la presidenta.Osona amb els Nens ha buscat habitatge per a tothom, és a dir, no només aquelles persones que han estat vinculades a la seva entitat. De fet, alguna de les famílies que havien acollit infants a l'estiuParal·lelament, hi ha 34 refugiats allotjats a l'. A més de la capital d'Osona, el Departament de Drets Socials ha ofert allotjament als equipaments de la Xarxa d'Albergs de Catalunya de Barcelona i l'Espluga de Francolí. En total n'hi ha un centenar.Fiol subratlla que des de l'ONG estan molt agraïts amb el Consell Comarcal i les famílies que acullen i/o posen a disposició habitatges per als refugiats d'Ucraïna.", afegeix.Tot i això, reconeix que els fa patir, és a dir, fins quant de temps podrà durar cada cas concret. "Ara és el primer moment, però no sabem quant de temps es perllongarà el conflicte", explica. Per tot plegat, l'entitat demana queper poder fer-hi front.​​​​​

