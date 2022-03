La Generalitat s'estrena a TikTok i Twitch amb una campanya sobre maltractament infantil

La campanya (amb l'etiqueta #InfànciaRespon) consisteix en un vídeo de 56 segons de durada, que té versió en català i en castellà i està adaptat a les característiques formals de TikTok, Instagram, Twitch i YouTube. S’han triat aquest format i aquests canals de difusió com els més adequats per arribar al públic adolescent i jove, en tant que possibles víctimes d’algun tipus de violència, però també en tant que coneixedors de situacions de maltractament en el seu entorn familiar o d’amistats. Aquesta és la primera vegada que TikTok accepta publicitat en català, un idioma que no era present als anuncis d’aquesta xarxa.A més a més, el fet que aquests canals es consumeixin sovint en la intimitat es considera idoni perquè arribi el missatge i perquè l’adolescent o jove es vegi amb cor de trucar per posar-se en contacte amb el servei d’Infància Respon per denunciar o per informar-se de com actuar en cas de violència infantil o adolescent.