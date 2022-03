Argimon avisa que la grip puja vertiginosament a Catalunya

Argimon ha fet aquestes declaracions en la jornada per presentar el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), amb mig miler d'assistents, entre els quals responsables de serveis i secretaries del departament; gerents de les regions sanitàries i experts en diferents àmbits que han inspirat el model que proposa el pla.



La jornada ha estat la posada de llarg del pla, que el Consell Executiu va aprovar el desembre passat com el marc de referència i l'instrument per guiar les actuacions públiques en matèria de salut a Catalunya. El nou pla assumeix el repte d’avançar en la transformació del sistema de salut amb una visió més estratègica.

El conseller de Salut,, ha advertit que els casos de laestan pujant "de manera vertical" a Catalunya i ha informat que aquesta malaltia ja es troba en fase epidèmica. Argimon ha indicat que habitualment els casos de la grip no incrementaven d'aquesta manera i ha admès que els preocupa que l'epidèmia coincideixi amb la pandèmia de la covid-19 per la pressió assistencial al sistema sanitari.Amb tot, el conseller manté la voluntat de retirar de forma gradual les mascaretes a les aules i ha explicat que tornaran a portar aquesta proposta al Consell Interterritorial de la setmana que ve. "Les mascaretes prevenen de la grip, però ara també és un símbol de la covid i crec que l'hem d'anar normalitzant", ha defensat.

