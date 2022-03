Boye adverteix en el judici a Torra que l'Estat pot acabar «assegut al costat de Putin»

, advocat de l'expresident, ha criticat aquest dijous l'actitud de ladurant el judici per desobediència contra el dirigent independentista i ha enviat un avís: "No fos cas que els trobem un dia asseguts al costat de. Només dic això perquè se sap on comencen aquestes coses. però no on acaben". Ho ha dit durant els informes finals al judici celebrat a la secció penal 6 de la, ​​on s'ha celebrat el segon judici contra Torra per un presumpte delicte de desobediència per no retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos del 1-O. L'expresident no s'hi ha presentat perquè considera una "farsa" el procediment , i ha indicat que demana "empara" als tribunals internacionals.Boye ha retret a la Fiscalia trobi "anecdòtic" que l'emetés una resolució a favor de la llibertat dels presos de l'1-O, i ha advertit que Rússia ha marxat d'aquest organisme perquè "li molesten les resolucions, igual que a la senyora fiscal. L'advocat ha considerat que a la Fiscalia l'importunen documents com aquest perquè "critiquen el que es porta fent des de fa molts de temps contra els independentistes a Espanya". Si segueix aquest camí, Espanya pot acabar com a països com Rússia,, segons Boye, que ha indicat que no hi ha proves contra Torra i que el tribunal ja té preparada la sentència condemnatòria."On ens volen portar? A Polònia? A Rússia?", ha qüestionat, i ha titllat d'aterridors els arguments de la fiscal en dir que la resolució del Consell d'Europa només es va aprovar per 70 dels 324 membres d'aquest òrgan . Alhora, ha augurat que els tribunals europeus li donaran la raó: "Quandigui que això és Polònia o Turquia veurem quant d'anecdòtic hi ha". En relació amb la intervenció de la fiscal, Boye ha assegurat que demanar neutralitat política a càrrecs públics és un, i ha manifestat que, segons ell, fa molt de temps que els tribunals i no Torra estan instal·lats en la insubmissió legal i no acaten resolucions., assessor de Torra en el moment dels fets, ha explicat que ell va signar l'acta de recepció del requeriment del TSJC dirigit a a l'expresident i al responsable del Palau, però que no s'ocupava dels temes jurídics. De fet, en aquest punt, Boye ha protestat perquè la fiscal preguntava a Cardús sobre el contingut de reunions entre el lletrat i l'aleshores president, que estan protegides pel secret professional.En tot cas, Cardús ha dit que no va rebre cap ordre de Torra de mantenir o retirar la pancarta, però ha recordat que no era el primer cop que es penjava una pancarta al balcó en referència also a altres qüestions polítiques i socials com la violència de gènere i mai s'havien instat a retirar, excepte. Així, ha recordat que actualment hi ha una pancarta contra la invasió russa d'i que a l'Ajuntament de Barcelona, a l'altre costat de la plaça Sant Jaume, sovint hi ha hagut altres pancartes.Per la seva banda, l'inspector dels Mossos d'Esquadra que va portar el requeriment del TSJC al Palau de la Generalitat ha explicat quei que ell, en més de 20 anys de professió, només ha vist una ordre similar contra la pancarta idèntica que s'havia fet retirar la primavera anterior.

