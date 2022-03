La majoria d'espanyols defensa que l'OTAN intervingui a Ucraïna si Rússia no es retira

Més de la meitat dels espanyols defensaria lasi les tropes russes no es retiren d'aquest país. Així ho senyala el baròmetre de març del, fet públic aquest dijous, segons el qual el 23,9% d'enquestats està molt d'acord amb la mesura i un 28% més, hi està bastant d'acord. En canvi, tan sols un 35,4% s'hi oposa en alguna mesura, mentre que el 2,1% té una posició intermèdia i la resta no en té o no contesta.La invasió russa a Ucraïna ha estat uns dels principals temes en l'últim baròmetre publicat pel CIS. La preocupació per l'impacte que la guerra a Ucraïna pot tenir en la societat espanyola queda reflectida en els resultats de l'enquesta. Entre les altres mesures que la societat espanyola avala, es troben la(84,7% d'acord) o fins i tot a l'OTAN (81,2%), una opció que ara sembla llunyana Segons el sondeig, un 86,4% dels espanyols està molt o bastant preocupat per la invasió russa a Ucraïna. De fet, un 75,3% dels enquestats creu que és possible que, una opció que només el 17,5% veu remota. A més, un 82,7% pensa que és un tema que concerneix bastant o molt a l'Estat, i un 95,7% defensa que concerneix a la Unió Europea. Quant a la gestió de la situació per part del govern espanyol, un 39,7% afirma estar molt o bastant d'acord amb la posició de l'executiu. La percepció de la posició de la Unió Europea millora respecte a la de l'Estat, amb un 46,2% de gent bastant o molt a favor.Quan es pregunta sobre l'impacte que la guerra pot tenir en l', un 84,5% dels enquestats creu que el conflicte tindrà bastant o moltes conseqüències a l'Estat.A més, el 52,7% dels enquestats afirma que, arran del conflicte, la seva opinió sobreha empitjorat. En quest punt, un 44,6% sosté que la seva opinió sobre el líder rus no ha canviat gens.com a país també ha empitjorat en certa mesura: un 30,5% dels enquestats afirma tenir-ne una pitjor concepció des de que va començar la invasió.Pel que fa a la resta de líders, destaca la bona valoració del president ucraïnès,, a qui un 21,3% dels enquestats li ha atorgat la màxima valoració possible. A banda de Putin, els líders pitjors valorats són el president xinès,(3,44 de nota mitjana), i el president de l'Estat,, amb un 5,39 de mitjana. Es troba en empat tècnic amb el president dels Estats Units,n (5,42), però per sota, per exemple, de(6,41).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor