El «no» a la independència s'imposa clarament amb 15 punts per sobre del «sí»

L'enquesta òmnibus del(CEO) feta pública aquest dijous deixa dades preocupants per a l'independentisme:al sí, que només aplega un 38,8% de suports. La distància, per tant, és propera als 15 punts. El 82% dels votants d'aposten perquè Catalunya sigui un estat independent, percentatge que és del 86% en el cas dels electors de lai del 93% en referència als qui van optar pera les últimes eleccions. En el flanc contrari, el 91% dels qui van triar elestan en contra de la independència, percentatge que és del 92% en el cas dei del 82% si s'analitzen les respostes dels votants del. El treball de camp es va fer entre mitjans de novembre i mitjans de desembre de l'any passat.El 70% dels enquestats que viuen en municipis de menys de 2.000 habitants volen que Catalunya sigui independent, percentatge que descendeix al 53% en el cas dels municipis que arriben als 10.000 habitants. Pel que fa als qui viuen en ciutats d'entre 150.000 i un milió d'habitants, un 69% es posiciona en contra de la plena sobirania. Malgrat aquestes xifres, continua existint majoria al voltant delcom a via per resoldre el conflicte polític. Un, que té un rebuig del 61% dels votants del PP, del 71% dels de Vox i del 50% en el cas dels de Ciutadans.Pel que fa a quin hauria de ser l'encaix de Catalunya a l'Estat, la preferència és per la de, amb un 34% de suports. Amb el 30% de suports, la segona opció és la d'un estat independent. Ja per sota del 20% -amb un 19,7%, en concret- hi apareix el model d'un estat dins d'una Espanya federal, mentre que el 8,4% defensa que Catalunya sigui una "regió" de l'Estat. El 57% dels qui viuen envolen que Catalunya sigui un estat independent i el 44% de els qui viuen en municipis de fins a 10.000 habitants, també opten per això.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor