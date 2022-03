Menys de la meitat dels catalans estan a favor d'avançar l'inici del curs escolar

En plena vaga convocada pels sindicats educatius, l'delapunta dades sobre la mesura que ha estat el detonant de la protesta: l'avançament de l'inici del curs escolar una setmana al setembre. Segons el sondeig,avala aquest nou calendari, que va ser anunciat pel Govern el passat 10 de febrer, mentre que un 36,5% es manifesta en contra. L'enquesta es va fer entre mitjans de novembre i mitjans de desembre, quan encara no es coneixia que es produiria aquest canvi.Si s'analitzen les dades per franja d'edat, gairebéa aquest avançament de l'inici del curs, mentre que sí que se supera el 50% d'aval en la, és a dir, entre els progenitors. En aquests moments, els sindicats educatius estan reclamant a la conselleria que ajorni almenys un any l'avançament de l'inici del curs, que el departament preveu que entri ja en vigor el pròxim mes de setembre.L'enquesta també recull que unvaloren positivament que els centres educatiusmalgrat la pandèmia, una iniciativa que els sindicats van portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè consideraven que no es garantia la seguretat. El 30% dels menors de 24 anys valoren negativament que les escoles reobrissin, mentre que els 75% dels assalariats sí que beneeixen la iniciativa. Pel que fa als votants dels dos partits que estan al Govern, el 83% dels que van votar ERC hi estan a favor, com ho està el 75% que va dipositar la confiança en Junts.Una altra de les demandes que fan els sindicats educatius i que té un alt suport entre la ciutadania és la. Un 74% dels enquestats considera necessari que hi hagi menys alumnes per classe.

