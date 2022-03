Cent empreses i entitats rellancen el Consolat de Mar per mediar en els conflictes

Altres notícies que et poden interessar

Mentre les bombes russes cauen sobre les ciutats ucraïneses i les converses entre avancen entre dificultats , un centenar d'empreses i institucions catalanes han defensat aquest dijous la mediació per a la resolució de conflictes. Ho han fet amb una Declaració a la Llotja de Mar on defensen la mediació per evitar la judicialització de tota mena de crisis econòmiques i socials. L'acte s'ha fet sota l'aixopluc del, entitat viculada a la Cambra de Comerç de Barcelona. La presidenta del Parlament,, ha presidit l'acte, junt al secretari general de Justícia, Joaquim Claveguera, la presidenta de la Cambra,, i el cònsol major, l'advocatSense fer una referència explícita a la guerra d'Ucraïna i al pols pel control dels recursos energètics, centrant-se en l'àmbit empresarial, la Declaració reivindica la tradició de Catalunya en el camp de la resolució alternativa dels conflictes i proclama "la necessitat de" els problemes de tipus econòmic i social. Una afirmació que no es pot desvincular del conflicte polític Catalunya-Estat i de l'actual crisi internacional. En la declaració, s'expressa que "la mediació permet de resoldre els conflictes entre les parts a través de la recerca d'una solució deper a tots els implicats, el que suposa "un canvi de paradigma en la concepció de la justícia, atès que, a diferència d'altres sistemes, en la mediació totes dues parts guanyen".La presidenta de la Cambra, Mònica Roca, ha enviat "una abraçada al" i ha explicat la tasca feta per l'entitat per fer costat al teixit econòmic durant la pandèmia, en què ha col·laborat amb. Entre aquestes activitats, ha esmentat les tasques de mediació, en què "no hi ha un guanyador i un perdedor".La periodistaha intervingut per dissertar sobre el valor de la paraula i el, i ha recordat unes paraules del científicen què afirmava que el món encara no ha assolit una civilització plena, com els esdeveniments d'aquests dies ho corroboren. Ha definit la mediació com una, un espai segur i on s'escolta l'altre. La mediació, ha dit, busca laenfront laLaura Borràs ha tancat l'acte subratllant que el Consolat de Mar és una de les principalsal món. La presidenta del Parlament s'ha referit a laque s'està vivint, amb un poder judicial que intervé en el terreny dels altres poders. Borràs ha assenyalat que l'acte coincideix amb el conflicte d'Ucraïna, tot dient que "la guerra sempre és un", apel·lant a la mediació per resoldre pacíficament el conflicte.Borràs ha recordat el moviment de, a l'edat mitjana, com a origen de la tradició parlamentària catalana i que "la força mai s'hauria d'imposar a la negociació", com ha defensat sempre el Consolat de Mar. Sovint, però, no n'hi ha prou amb un mediador si no hi ha la voluntat entre les parts d'arribar a un acord. Ha definit el tarannà del poble català com a pacífic i negociador i ha citat mossènquan deia "ja és la pau ma esposa; ma guerra és lo treball".Entre els signants, les principals organitzacions patronals com, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, les universitats UB, UIC, UVic, UPC, UAB, UPF, UOC i UdG, CaixaBank i empreses de pes com Laboratoris Esteve, Saba, Interprofit, institucions com el Port de Barcelona i l'. Certament, no és fàcil aplegar en una mateixa declaració entitats tan allunyades com Foment i l'ANC.El Consolat de Mar té 750 anys. Va ser precursor delinternacional i del que avui és l'arbitratge i la mediació. Durant segles, el Llibre del Consolat de Mar va ser l'únicvigent. Ara, actua com a centre de resolució de conflictes de la Cambra.Es dona el cas que el responsable del Consolat de Mar, l'advocat Jordi Domingo, coneix bé la realitat russa. Va ser dels primers juristes europeus que va obrir una oficina a Moscou després de l'ensorrament de la Unió Soviètica.​​​​​

