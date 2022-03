I després de Rufián, què? Tots els perills imminents que hauran d'esquivar ERC i Junts

No passarà res

Per Ottis el 20 de març de 2022 a les 20:58 1 0

Es el seu modus vivendi, el de tots, de manera que es menjaràn tots els gripaus que calgui per mantenir no la cadira, sinó la moma. Son tan mediocres que sense la moma tindrien moltes dificultats per trobar feina. Els hi va la manjunca.