Interceptada la tercera narcollanxa a Deltebre en el que va d'any

El delta de l'Ebre, una zona de risc

Dins de l'operatiu especial d'intensificació de controls en la zona del delta de l’Ebre davant l'augment detectat per la Guàrdia Civil de fets relacionats amb desembarcaments, s'ha tornat a intervenir unaa la zona. En aquesta ocasió, el passat dia 10 de març, agents de la Patrulla Fiscal i Fronteres de Sant Carles de la Ràpita van observar un vehicle turisme que circulava a gran velocitat per la urbanització de Riumar. En dirigir-se la patrulla a la zona d'on provenia, va intuir que el mateix intentava allunyar-se d'una patrulla de la Policia Local de Deltebre, que es trobava al costat d'un camió de gran tonatge amb semiremolc que estava estacionat a la urbanització.Després de procedir a la identificació deli davant l'inusual que resultava que und'aquella grandària es trobés en una urbanització d'aquestes característiques de caràcter principalment vacacional i turístic, els agents van optar per realitzar l'obertura del remolc. En el seu interior, van trobar una embarcació semirígida de grans dimensions, pròxima als 12 metres d'eslora, de les denominades “*narcollanxes”, que anava equipada amb tres motors nàutics d'elevada potència, en aquesta ocasió de 350 CV cadascun.La sola tinença d'aquest tipus d'embarcacions constitueix un delicte de, per la qual cosa els agents van procedir a la detenció de l'individu, que va ser posat en llibertat finalment, donant compte dels fets al Jutjat d'Instrucció número 5 en funcions de Guàrdia dels de Tortosa, aprehenent l'embarcació, que ha quedat a la disposició del Jutjat Instructor. La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona, especialitzada en la investigació de la delinqüència organitzada de caràcter greu, s'ha fet càrrec de les diligències d'investigació.La, conscient de l'existència d'aquest tipus d'embarcacions que poden ser botades des de diferents punts del delta de l’Ebre, en haver-se detectat ja en diferents ocasions el seu pas per la zona sud de de Tarragona, ha intensificat el control en aquesta part del territori amb patrulles fiscals i de fronteres, competents en la lluita contra el contraban i el crim organitzat.Es tracta de la segona intervenció d'aquest tipus d'embarcacions realitzada en una sola setmana. El 10 de febrer ja va ser interceptada una altra narcollanxa oculta dins un camió entrei la tercera, ja que al febrer els agents en van trobar una amb les mateixes condicions i a la mateixa carretera, fruit d'aquest operatiu específic d'intensificació de la vigilància en la zona del Delta. Al setembre, una narcollanxa va ser abandonada al Delta de l'Ebre.És la tercera narcollanxa que s'intervé en el que va d'any i va ser interceptada a la urbanització de Riumar per una patrulla de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil de La Rápita al costat de la Policia Local de Deltebre.

