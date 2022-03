Els hospitalitzats per Covid s'estanquen en el miler de persones

CONTAGIS 2.471.828 (+4.433) INGRESSATS 1.003 (+10) UCI 122 (-2) DEFUNCIONS 26.781 (+12) Rt 0,92 (=) REBROT EPG 557 (+2)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.488.380 (+769) DOSI 2 5.860.539 (+3.685) Actualització: 17/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.488.380 (+769) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.337.702 (+3.310) 86,4% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 27.864 (-8.938) Actualització: 17/03/2022 TERCERES DOSIS 3.276.000 (+6.578) ____ ____ (____) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.891.292 Dosis Moderna/Lonza: 4.732.238 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.878 Dosis Janssen: 349.273 Actualització: 14/03/2022

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya tenia amb dades d'ahir 1.003, una desena més que fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat dos pacients crítics menys a les, amb un total de 122. En paral·lel, s'han comunicat 4.433 nous, amb un global de 2.471.828 des de l'inici de la pandèmia.L'es manté en 0,92, mentre que el risc de rebrot creix ins a 557 (+2). S'han declarat 12 morts en les últimes hores i en total han perdut la vida per Covid 26.781 catalans des de l'inici de la pandèmia.L'11,27% de les proves ha donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies puja de 626,14 a 626,96 casos per 100.000 habitants i la de set dies ho fa de 292,68 a 292,55 casos per 100.000 habitants.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.487.971 primeres dosis de lai 5.856.854 segones dosis, 769 i 3.685 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.276.000 terceres dosis, 6.578 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.337.702 persones, fet que representa el 86,4% de la població major de 12 anys.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor