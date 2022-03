El bipartidisme surt reforçat de la crisi del PP, segons el CIS

Elssi ara tinguessin lloc unes eleccions estatals. Així ho assenyala el, fet públic aquest dijous i que, per primer cop, inclou l'efecte de la crisi interna del PP que ha provocat un relleu a la direcció en favor d'. Segons les dades que se n'extreuen, aquesta pugna hauria fet incrementar les expectatives del PSOE fins al 31,5% dels vots (3,5 punts més que el 2019), però també del PP, fins al 23,8% (3 punts més que en els últims comicis).L'anterior baròmetre del CIS s'havia fet abans del xoc entre la presidenta madrilenya,, i el llavors líder del partit,, i fins i tot abans de la votació a les eleccions de Castella i Lleó i pronosticava un ascens en les expectatives dels dos partits del govern espanyol . En aquest cas, amb un treball de camp fet entre l'1 i l'11 de març,la seva presència actual. En el cas de Vox, podria pujar del 15,1% al 16,3% dels vots, mentre que Podem cauria del 12,9% a l'11,8%, per bé que, en els dos casos, l'evolució respon en bona mesura al marge d'error de l'enquesta -pel marge superior i l'inferior, respectivament.Més enllà de les quatre grans formacions estatals,del 2019 (del 6,8% al 3,2%), i Més País no canviaria massa, amb un 2% previst en aquest baròmetre. Quant als partits catalans, ERC cauria del 3,6% estatal al 2,7% i Junts ho faria del 2,2% a l'1,3%, mentre que, per a la CUP, li preveu un 1,1% dels vots (el 2019 va obtenir un 1%). Tot i això,i, per tant, el marge d'error és elevat per a aquestes formacions.Malgrat preveure's un estancament de Podem, la seva previsible candidata,, és cada cop millor valorada. En aquest cas,, essent l'única dirigent que aprova, per davant de(4,79) i(4,26). En el cas del PP, el CIS encara pregunta per Pablo Casado, que rep un 3,48, per darrere d'(3,85) però superant(2,97).Aquestes notes no tenen posteriorment una translació en la pregunta relativa a les preferències per dirigir la Moncloa, on, en un 26% de les respostes. Díaz, que rebia el 19% de les mencions el mes anterior, cau fins al 10% d'aquestes, superada per poc per Alberto Núnez Feijóo. La també popular Díaz Ayuso és triada pel 7% dels enquestats, per damunt d'Abascal (4,5%), mentre que tan sols el 0,6% prefereix encara Casado, el mateix percentatge que opta per Errejón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor