Així sona «Hentai», la nova cançó i vídeoclip de Rosalía

ha publicat aquest dimecres la cançó i el videoclip de, el quart avançament del disc Motomami, que es publicarà aquest divendres. Feia setmanes que la cantant catalana havia publicat a Tiktok un breu fragment de la cançó i fa dos dies va publicar un vídeo llegint la lletra del tema que havia generat controvèrsia a les xarxes socials per la seva lletra , que inclou elements eròtics.. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios" (...) "Enamorá' de tu pistola roja amapola. Crush, esa ola. Casi me controla", canta Rosalía.Hentai, que arrenca com una balada en piano per introduir ritmes electrònics, formarà part del nou disc que els fans ja poden reservar des d'inicis de febrer. El tema arriba després de Chicken Teriyaki, Saoko i del duet amb The Weeknd a La Fama."Les persones que us està molestant la lletra de 'Hentai', esteu bé?", va escriure la cantant en una piulada, quan encara només es coneixia una part de la lletra.Hentai formarà part deque Rosalía publicarà el divendres. La cantant podrà ser vista al TikTok live el divendres a la una de la matinada "portant 14 cançons de 'Motomami' a la vida a traves d'un espectacle a gran escala, en el qual cada cançó tindrà un visual i una sensació única".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor