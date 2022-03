El Barça jugarà amb la samarreta de la senyera contra el Reial Madrid

La samarreta de la senyera Foto: FC Barcelona

Elté un partit important el proper diumenge al Santiago Bernabeu, contra el, en un altra jornada de lliga. La cita és a les 9 de la nit.Com a novetat, enguany l’equip culer no jugarà el clàssic amb la tradicional samarreta blaugrana. Ho farà amb la de la, groga i amb les quatre barres vermelles. La iniciativa prové d’una petició que ha fet el mateix president del Barça,, segons ha explicat el periodistaal seu programa de Twithc Jijantes.Aquesta temporada el Barça ja ha utilitzat la samarreta de la senyera, sobretot a la, sense massa sort. Els jugadors culers la van portar en la seva visita als camps del Bayern i el Benfica, on van perdre per 3-0. Llavors ho van arreglar a Nàpols, on van guanyar per 2-4 vestint les quatre barres catalanes.

