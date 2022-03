«El Punt Avui» crea una direcció executiva col·legiada amb 26 periodistes

ha completat una remodelació exhaustiva de l'equip directiu que s'ha concretat en la creació d'una direcció executiva col·legiada formada per, 14 homes i 12 dones. L'editor i director del rotatiu,, ha endegat aquest projecte com a eina bàsica per assolir els reptes de fusionar les redaccions del diari en paper i del digital, aprofundir en l'aposta pels continguts propis i de gran format en el paper, millorar la coordinació entre El Punt Avui, L'Esportiu, La República, L'Econòmic i Catalonia Today i "recuperar la mirada de comarcalitat sobre el territori", segons publica el mateix diari.Vall va presentar dilluns la remodelació durant la primera assemblea informativa conjunta per als treballadors d'9, les tres empreses responsables de les capçaleres esmentades.La direcció periodística executiva gestionarà totes les funcions del dia a dia en dos grups, la direcció de seccions, que administra espais informatius amb "plena sobirania", i la direcció adjunta.La remodelació es completa amb el nomenament dcom a vicepresidents d'Hermes Comunicacions, que acompanyaran Joan Vall en la direcció estratègica de l'editora.

