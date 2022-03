L'ANC es planteja presentar una candidatura «cívica» al Parlament

es planteja l'impuls d'una "per defensar la voluntat dels independentistes a les pròximes eleccions" tot i descartar convertir-se en un partit polític. Així es manifesta en el full de ruta proposat pel Secretariat Nacional que l'entitat presenta aquest dimecres als socis, segons l'ACN, i que es portarà a votació del 22 al 23 de març, un cop s'hagi votat les esmenes del territori. Per això apunten que caldrà determinar les eines necessàries per a fer la llista i que sigui ratificada pels socis. El document queda"S'ha acabat que la manca de respecte a la voluntat dels electors els surti de franc", assenyalen.L'entitat presidida perconstata la "decepció amb partits i institucions", a qui acusa d'haver-se "". Lamenten que la Generalitat i el Parlament són "institucions captives, sotmeses, amenaçades i desgastades, que ni aprofiten el petit marge de maniobra que els queda per treballar per la independència".a qui acusen de "mirar cap a una altra banda", en la lògica de partits.El full de ruta assenyala que cal "un organisme polític" a l'exterior, "que assumeixi la coordinació estratègica del moviment d'alliberament nacional". Creuen que elpodria complir la funció, però que cal que faci passos per seri "àmpliament reconegut per tot l'independentisme".També carreguen contra els "" a nivell municipal. En aquest sentit, opten per "pressionar" els partits i obtenir "el compromís, per escrit, que no se'ls regalaran més ajuntaments, consells comarcals o diputacions".L'entitat dispara contra les "" i denuncien que aquestes "provoquen en els votants un sentiment creixent d'enuig, d'impotència i desafecció que causen una inhibició en la participació política". A més, al document es lamenta que "la gran fita" d'haver assolital 14-F s'ha "malbaratat".Al document, l'ANC es compromet a "recuperar plenament" la seva presència a "carrers i places", després de dos anys de pandèmia, i aposta per "amb un crescendo de mobilitzacions". De fet, ja fixa mobilitzacions "massives" per la Diada i per l'1 d'Octubre.L'Assemblea, que també demana "preparar un" que el del 2017, fixa la vista en el 2023. Recorden que el maig del 2023 acaba el termini establert en els acords d'investidura per a la taula de diàleg, de la qual pràcticament no en fa cap altra referència en tot el document. Es proposa fer accions. En aquest sentit, aposten per celebrar l'1 d'Octubre com el, i assenyalen que treballaran perquè el Govern declari aquesta jornada com a festa nacional. En cas que no es pugui fer, diuen que les territorials han de treballar per aconseguir que, almenys, sigui festa local.Una altra de les accions és per una estratègia dede cara als processos electorals que hi ha el 2023. Aquest any que ve se celebraran comicis municipals i espanyols. L'ANC reitera el compromís amb el mandat de l'1-O i insisteixen que els càrrecs electes estan, i denuncien la política de "rendició nacional" dels qui ocupen les institucions.L'ANC vol construir i impulsar "sobirania en tots els sectors possibles". Per això impulsaran una campanya de. "L'accés a l'aigua és un dret humà escàs que ha de gestionar-se sense ànim de lucre", raonen.

