El mític DJ Gigi D'Agostino es retira per una «greu malaltia»

El DJ italià, referent absolut de l'italodance, s'ha apartat dels escenaris i els estudis de gravació a causa d'unaque li provoca un "dolor constant". Ho ha explicat aquest dimecres, després de mostrar com ara s'ha de moure amb l'ajut d'un caminador.El músic ha desitjat a les seves xarxes socials "que aquest any em doni una mica de pau i força". D'Agostino, de 54 anys i nascut a Torí, ha agraït als seus seguidors que pensin en ell. "", els ha enviat. D'Agostino ha havia parlat de la seva malaltia el passat desembre, quan va informar que l'havia "colpejat agressivament". ", però continuo lluitant i espero trobat una mica de descans", va publicar llavors.Diverses cançons de Gigi D'Agostino es van convertir en, com ara L'Amour toujours, de 1999, The Riddle o Bla bla bla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor