Rússia i Ucraïna pacten un esborrany amb quinze mesures per a la pau

Representantsveuen més a prop que mai unLes dues parts han elaborat unamb mesures per acostar Ucraïna a la neutralitat i que Rússia aturi, així, la invasió del país. Així ho avança el Financial Times, que cita tres responsables de les negociacions en la seva informació.El document, que consta d'una quinzena de punts, preveu que Ucraïna-cosa que el seu president, Volodímir Zelenski, ja va deixar caure aquesta setmana- i que es comprometi aa canvi de protecció d'aliats com els Estats Units, el Regne Unit o Turquia.Aquest mateix dimecres, abans de desenvolupar l'esborrany, el ministre d'Exteriors rus,, ha assegurat que "és a prop" d'obtenir-se unsobre les garanties de seguretat amb Ucraïna. "Hi ha una sèrie de formulacions dels acords amb Ucraïna sobre l'estatut de neutralitat i les garanties de seguretat que estan a punt d'aconseguir-se", ha declarat.En aquest sentit, Ucraïna creu que Rússia declararà un"en els pròxims dies". Així ho ha dit aquest dimecresassessor del president ucraïnès Volodímir Zelenski, en una entrevista a la cadena nord-americana PBS. Podoliak ha assegurat que l'exèrcit rus està "estancat" i que "no pot avançar més".Moscou i Kíiv mantenen negociacions -la d'avui és la seva sisena ronda- per assolir un acord que acabi amb laordenada pel president rus,, el passat 24 de febrer. En aquests contactes, els dos últims celebrats per videoconferència, es tracten assumptes relacionats amb l'assoliment d'un alto el foc o l'estatus futur d'Ucraïna."L'(d'Ucraïna) s'està discutint ara seriosament en conjunció, per descomptat, amb les garanties de seguretat", ha precisat Lavrov. Això és "exactament el que el president Putin va dir al febrer en una de les seves conferències de premsa: Qualsevol opció possible, qualsevol garantia de seguretat generalment acceptable per a Ucraïna i per a tots els països, inclosa Rússia, passa perquè l'OTAN no s'ampliï", ha reiterat.També ha transmès un missatge optimista el president d'Ucraïna,, que ha afirmat en un discurs publicat aquesta matinada que les posicions en les negociacions amb Rússia per a un alto el focperò que encara es necessita temps perquè les decisions "siguin d'interès". El mandatari ha considerat que "és difícil, però important" negociar i que encara "es necessiten esforços" perquè "tota guerra acaba en un acord". Els principals objectius d'Ucraïna són un alto el foc, la retirada de les tropes russes de territori ucraïnès i l'evacuació de la població civil a través de corredors humanitaris segurs.Per apropar posicions, el dirigent ucraïnès va acceptar ahir que el país no entri a l'OTAN, però alhora va insistir en la petició d'ajuda i armes als països aliats per poder defensar-se de la invasió russa, que continua. L'OTAN, per la seva banda, ha expressat preocupació per laen el conflicte, sense donar suport a Rússia però sense rebutjar els atacs, i ha demanat al gegant asiàtic que "condemni fermament la brutal invasió".En les últimes hores prop de 20.000 persones han aconseguit fugir de la ciutat de Mariúpol, en el sud d'Ucraïna, assetjada per les tropes russes. Mentrestant, l'exèrcit del Kremlin ha tornat a bombardejar edificis de barris residencials de Kíiv.​​​​​

