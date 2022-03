La multinacional Freudenberg invertirà 10 milions a Catalunya en una planta per produir components d’automoció

En directe | El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, arriben a la multinacional Freudenberg Group, a Weinheim, parada del viatge oficial



Potenciar la sobirania energètica europea

Explorar projectes amb IBM sobre tecnologia quàntica

La multinacional alemanyainvertiràen una novaa Parets del Vallès de cara a l'any 2023. Així ho anunciat aquesta tarda el president de la Generalitat,, després de visitar la seu de la companyia a, a, i reunir-se amb alguns dels seus directius. L'empresa compta actualment amb cinc plantes a Catalunya i dona feina a unes 650 persones. Amb aquesta inversió, es renovarà una de les plantes per fer-la més robotitzada i que redueixi l'ús de combustibles fòssils. Permetrà incrementar un 15% de la productivitat actual de components d'amortidors i sistemes de direcció i implicarà mantenir els llocs de treball, tot i que potser en varia el perfil. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 6.500 metres quadrats.Aragonès ha visitat la companyia amb el conseller d'Empresa,. De fet, la inversió compta amb el suport d'Acció. La delegació catalana s'ha reunit amb la cap de recursos humans i membre de la junta directiva de Freudenberg,, i el representant de la companyia a l'Estat,. Aragonès ha volgut ressaltar la col·laboració entre Catalunya i Baden-Württemberg. Totes dues regions, juntament amb la Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps, formen part de l'organització, que potencia la coordinació entre aquestes regions europees en els àmbits econòmics, socials i culturals. L'objectiu del viatge és, entre d'altres, reforçar les relacions econòmiques i institucionals amb aquesta regió d'Alemanya, més enllà d'abordar algunes derivades de la guerra a Ucraïna, com ara lao laEn roda de premsa, Aragonès ha dit que la companyia fa més de 50 anys que va decidir invertir a Catalunya. "Estem contents que Freudenberg hagi decidit continuar lligada a Catalunya", ha afirmat. La nova inversió, ha dit el president, és un exemple de la "" que s'està impulsant des del Govern, especialment en el sector de l'automoció. "Serà una planta moderna i robotitzada, que no farà ús dels combustibles fòssils", ha detallat. Aragonès ha ressaltat els lligams econòmics entre Catalunya i Alemanya: més de, que és el segon soci comercial de Catalunya.a l'Estat que venen des d'Alemanya es concentren a Catalunya. "Els llaços comercials amb Alemanya són una peça clau de l'estratègia d'internacionaització de l'economia i com a país", ha dit.El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha celebrat que l'estratègia de futur de Freudenberg passi per Catalunya. La planta, ha dit, "connecta amb els pilars que fomentem des del Govern": reindustrialització, digitalització i transició energètica i sostenibilitat. L'aposta també lliga amb la "vocació" de Catalunya per ser "atractiva" a les inversions alemanyes. "Tenim més de 1.500 filials alemanyes", ha detallat el conseller. L'any passat, les exportacions al mercat alemany va créixer un 17,7% i en total suposen uns. Torrent ha ressaltat també la feina d'Acció com una dels principals organismes de captació d'inversió, especialment en terres alemanyes."La vinculació amb Freudenberg i amb l'economia alemanya té elements de futur que connecten amb Baden-Württemberg", ha dit Torrent. En aquest sentit, ha detallat que a la reunió que ha mantingut al matí amb representants del govern del land s'ha parlat d'indústria 4.0 ieuropea. "Són vies de coordinació i treball conjunt, com ara l'energia, la salut, els fàrmacs o la transformació del sector de l'automoció", ha detallat el conseller, que ha ressaltat també la necessitat de fer una transició cap a la mobilitat elèctrica. Per part de l'empresa, Jaume Cané, representant de la companyia a Espanya ha agraït la presència del Govern a la seu de Freudenberg. "Hem treballat molt per a aquesta inversió", ha dit. "Ho podem fer i serà rendible", ha reblat.El viatge, preparat des de fa mesos, té per objectiu enfortir les relacions institucionals i econòmiques de Catalunya i Baden-Württemberg. Aquest matí, Aragonès s'ha reunit amb el govern federat, en una trobada que ha servit per impulsar un grup de treball sobre l'hidrogen renovable, per tal de poder compartir l'estratègia per "dotar Europa de la sobirania energètica que necessita". En plenaderivada de la guerra a Ucraïna, Europa, i especialment Alemanya, ha vist els riscos de no diversificar prou el subministrament energètic. Aragonès també ha remarcat la importància de la planta deal port de Barcelona, una de les més importants d'Europa, i també la importància estratègica de reactivar el projecte del gasoducte Midcat. El president vol que aquesta infraestructura serveixi per transportar gas des del nord d'Àfrica fins a Europa, però també que serveixi per transportar energies renovables, com l'hidrogen verd.A primera hora, la delegació catalana, amb Aragonès i Torrent al capdavant, ha visitat les instal·lacions dede l'empresai l'institut de recerca alemany, a Ehingen. La tecnologia quàntica és una de les prioritats del Govern i la reunió ha servit per explorar possibles projectes de col·laboració en aquest àmbit tecnològic d'alt valor afegit. Aragonès i Torrent han estat rebuts per la subdirectora de l'Institut d'Enginyeria Industrial Fraunhofer,, i pel vicepresident de Desenvolupament i director de Recerca d’IBM Alemanya,. També els acompanya el secretari d’estat del govern de Baden-Württenberg, Florian Hassler, amb qui més tard ha compartit reunió de treball a la seu del govern federat. "Es tracta d'un projecte molt interessant que té relació amb els projectes de tecnologia quàntica que estem impulsant des de Catalunya", ha dit Aragonès.

