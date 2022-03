Efectes de la guerra en el camp científic i tecnològic

, per tant, calia mantenir les activitats habituals. L’endemà els van despertar les bombes. El primer dia de la invasió, tota l’educació regular, la recerca i altres activitats no essencials es van aturar indefinidament. Per a ells, la vida va esdevenir difícil i incerta. De moment, sense cap esperança a curt o a mitjà termini de retorn a la vida anterior.A través del hashtag #ScienceForUkraine —una iniciativa nascuda a Twitter i que compta amb pàgina web —, més de 500 centres de recerca d'Europa, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Xile, el Brasil, el Japó i Israel ofereixen espais per acollir col·legues ucraïnesos i ajudar-los a continuar la seva carrera investigadora fora del seu país. A Catalunya, de moment s’ofereixen 37 places.Des de l'inici del conflicte més de 5.000 científics russos han denunciat l’agressió, que consideren injusta i insensata. Temen les conseqüències de l'aïllament, consideren que durà a una degradació cultural i tecnològica, i a la pèrdua de perspectives. La carta, penjada originàriament en la web russa independent de notícies científiques trv-Nauka — on ja no hi tenim accés —es pot trobar en societats científiques o associacions de periodistes que l’ han transcrita per la invasió d'Ucraïna. Com a resposta a aquest manifest, l'Associació d'Universitats Europees (EUA, per les sigles en anglès) ha expulsat del seu si 12 institucions russes ; i alhora s’han congelat les relacions entre les institucions europees i russes.Les medalles Fields, les més importants en el camp de la matemàtica, s’havien de lliurar el juliol a Sant Petersburg en el Congrés Internacional de Matemàtiques; no se sap on es lliuraran les medalles, però el congrés serà virtual . Els científics russos s’enfronten a dificultats a l'hora de comprar seqüenciadors o altres equips de recerca, perquè es poden emprar per a fins pacífics, però també militars. Tampoc no aconsegueixen visats per viatjar a altres països.També la relació de recerca hispano-russa, que havia crescut des que el 2019 Espanya va ser el país convidat a la Fira Internacional d’Educació celebrada a Moscou. La guerra ha afectat, entre altres projectes, la recerca que investigadors russos tenien acordada amb el sincrotró ALBA o amb l’Institut Astrofísic de Canàries.. L’EEI orbita a 400 km d’alçària i a 30.000 km/h (cada 90 minuts fa una volta a la Terra) i té les mesures d’un camp de futbol. Va ser dissenyada el 1998 amb la hipòtesi que tindria una vida útil de 15 anys, però hi ha el compromís formal entre els socis que la van construir —els Estats Units, Rússia, Europa, Canadà i el Japó— perquè les seves activitats continuïn fins al 2024, i propostes d’allargament posteriors.. Cal mantenir-la a l’alçada determinada, perquè, depenent de l’activitat solar, cada mes pot caure 2 km de mitjana. Sense reimpulsar-la, es podria situar en una zona congestionada de brossa espacial; i podria precipitar-se a la Terra en uns dos anys. Des de l’aturada de vols del transbordador espacial de la NASA, l’EEI depenia completament de les naus russes Progress per a mantenir-se en òrbita.Les naus Dragon, de Space X —de la primera empresa privada en llançar, orbitar i recuperar una nau espacial— van transportar astronautes. La nau estatunidenca Cygnus, de l’empresa Northrop Grumann , ha realitzat amb èxit un test de propulsió per mantenir-la en l’òrbita determinada. S’espera que la nova maquinària controli la caiguda de l’EEI a la fi de la seva vida operativa., sinó que desmembra també els projectes comuns de la globalitat investigadora i tecnològica aconseguida. Esperem que no trigui gaires anys a recuperar-se l’estructura social d’Ucraïna, inclosa la bastida d’educació i recerca, i la col·laboració global en aquests aspectes.

