​Els al·lèrgics patiran pels alts nivells de pol·len aquesta primavera

Doble d’al·lèrgics en 30 anys

El nou aparell que permetrà tenir dades de pol·len al moment. Foto: ACN

Pol·len en temps real

Aquesta primavera s'esperen uns, cosa que farà que. Aquesta és la predicció que ha fet la responsable de la Xarxa d'Aerobiologia de Catalunya (XAC), i investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB),, que ha matisat que seran situacionsTal com ha exposat, i d'acord amb el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per a la primavera, el temps calorós i menys plujós que s'espera farà que “minvin” de cara a l'estiu. Així, “la força amb la qual comencen les pol·linitzacions” com el, entre d'altres, que han, a més, de les que ho faran en aquestes properes setmanes, com ara,, “podrien tenir una durada més curta”.En aquest sentit, l'especialista ha advertit quedel, eli el, i motivades per les precipitacions generalitzades del passat novembre, ja han feten persones, encara que, per exemple, “el pol·len del xiprer es va disparar al principi i difícilment tornarà” a aquests nivells. Tanmateix, ha recomanatper minimitzar l'impacte.Belmonte hacom ara que el termòmetre no s'enfili tant, pluges fortes i en hores amb llum i episodis de vent també intensos. Tot plegat, fenòmens que farien reduir les concentracions de pol·len. També ha explicat que elsen la pol·linització "estan en procés d'estabilització, però ho observem any a any", ja que en exemplars d'arbres (xiprer, olivera i plàtan) augmenta la quantitat i, en canvi, en herbes (gramínies, parietària i blet) disminueix.L’al·lergòloga de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i coordinadora del Comitè d’Al·lèrgia Respiratòria de la Societat Catalana d’Al·lèrgies i Immunologia Clínica (CAR-SCAIC), Lorena Soto, ha alertat queamb aquesta, quan, sent en unl'afectació més comuna la, tant en infants com en adults.Soto ha apuntat que laés un dels factors d'aquest creixement, malgrat que n'hi ha diversos, i ha assenyalat, on hi ha una gran concentració. En aquest sentit, ha recordatque va suposar el confinament de tres mesos (entre els mesos de març i maig de 2020) i la pràcticament nul·la circulació de vehicles. També ha volgut deixar clar que patir al·lèrgiaperquè es compliqui en el”, tot i que, tal com ha dit, tinguin “símptomes similars”.La XAC ha impulsat un, en el qual participen les empreses Swisens i Qualitas4Health, que consisteix en. Ha estat possible gràcies a la instal·lació de l'aparell, cedit per Qualitas4Health, al campus de Bellaterra i "serà el", ha destacat Belmonte. "Ara estem començat a generar informació i se l'està entrenant en la generació d'algoritmes" i ha instat als govern a invertir en aquests "aparells contrastats", perquè serveixen per prevenir i tractar les al·lèrgies respiratòries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor