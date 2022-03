Plataforma per la Llengua denuncia que Renfe exclou el català entre Tortosa i València

Laha denunciat que els trens de mitja distància de Renfe exclouen el català de la megafonia. En un comunicat emès aquest dimarts, l'entitat lamenta que elho hagi negat en diverses ocasions i titlla la institució de "". Per argumentar les seves acusacions, l'ONG ha fet pública una prova en forma d'enregistrament de veu de 12 segons de durada, en què s'anuncia la parada de València-Nord en castellà.La plataforma explica aquest fet perquè els mateixos trens també cobreixen el. "Renfe deu programar la megafonia només en castellà pels trajectes en territori aragonès", suposen. Si bé, retreuen que ha de ser "perfectament possible" incorporar la megafonia en català en els trajectes que discorren entre Catalunya i el País Valencià. Les estacions afectades són les deNo és la primera vegada que la Plataforma per la Llengua imputa males pràctiques a l'empresa de transport ferroviari. En nombroses ocasions, ha recriminat l'absència del català en la megafonia dels trens d'Alvia i AVE que fan el. Tanmateix, manifesta desacord amb la distinció que fa la web de Renfe entre el català i el valencià, "".

