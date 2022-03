El cap de l'oficina de Puigdemont troba una «fantasia» el relat dels contactes amb Rússia

, cap de l'oficina de, ha considerat aquest dimecres en una entrevista a RAC1 que el relat dels seus contactes ambper aconseguir un hipotètic reconeixement a la independència de Catalunya. "No he tingut cap contacte amb Rússia per això. Ni a Rússia, ni enlloc", ha apuntat Alay, que ha lamentat haver-se sentit "molt sol per part d'ERC" l'endemà de les crítiques de Gabriel Rufián pel vincle de l'entorn de Puigdemont amb presumptes enviats del Kremlin."Si un membre de l'independentisme estàdels serveis secrets espanyols, algú altre a Europa potser s'ho creurà. Crea un ambient molt perniciós per l'independentisme a Catalunya i a Europa", ha apuntat Alay, sí que ha admès que en un viatge a Rússia va conèixer un coronel del país. Tanmateix, ha negat qualsevol relació entre això i la consecució de la independència del país."Òbviament que no vam buscar el suport econòmic del Kremlin. No conec cap estructura societària internacional per finançar l'independentisme. Tampoc ens cal cap assistència en matèria digital", ha ressaltat el cap de l'oficina de Puigdemont, que ha negat qualsevol intent per reunir-se amb. Ha culpat el CNI i la Guàrdia Civil de voler situar l'independentisme com a agent desestabilitzador promogut per Rússia.

