Activat un avís per contaminació a Barcelona i al Pirineu per pols sahariana

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat unper nivells moderats de partícules als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'Ambient Atmosfèric, i a les zones de qualitat de l'aire del Pirineu Oriental, Pirineu Occidental i Prepirineu.L'augment de partícules s'ha accelerat en les últimes hores a causa de l'arribada una massa d'aire africana amb un elevat contingut de. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament. L'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.L'avís implica que s'indiqui en elsdels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, s'informi la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic envers el vehicle privat i es recomani als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.La mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i durant ahir dimarts va superar el valor de 50 μg/m³ en més de dues estacions de mesurament de la Zona de Protecció Especial i en punts de mesurament de les zones de qualitat de l'aire del Pirineu Occidental i Prepirineu. A més, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria tornar a superar aquest límit durant el dia d'avui en aquestes zones, donat que es preveu que la situació d'continuï.La Generalitat recomana a la ciutadaniao amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, utilitzar el transport públic en la mesura del possible, reduir els desplaçaments amb vehicle privat i regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà demà si cal activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l'avís preventiu.

