​Una televisió on cada dia és 8 de març

Fibracat TV, un canal feminista en català

Un canal on cada dia és 8-M

Videojocs i positivisme, estrenes d'aquest mes

En plena voràgine informativa, el 8 de març ja queda lluny. Una setmana més tard del Dia de la Dona, els mitjans –també- ja hem recuperat els logos originals i hem deixat enrere el color lila. Tanmateix, existeix una televisió en català on cada dia és 8-M: Fibracat TV Els darrers anys, coincidint amb l'auge del feminisme, ha pres força el concepte. Un concepte provinent de l'anglès (purple / morat i whitewash / blanquejar o encobrir) i que en català s'ha traduït habitualment com a rentada violeta. No és l'únic concepte de blanquejament: també es parla de redwashing –vinculat a la igualtat social-, greenwashing –a la protecció de medi ambienti la lluita contra l'emergència climàtica- i el pinkwashing –drets LGTBI-.El purplewashing s'aplica, entre altres, a les estratègies polítiques i de màrqueting utilitzades per promocionar institucions, països, mitjans, productes o empreses apel·lant a un. Sovint, es refereix alque suposa per països occidentals, que no han aconseguit una igualtat real entre homes i dones, criticar l'opressió patriarcal d'altres cultures.En l'àmbit personal, es refereix a accions per quedar bé –una publicació feminista a les xarxes el 8 de març, per exemple-, mentre en el dia a dia es mantenen lesi elsés un canal encara jove. Va néixer el juny de 2020 i la seva programació ocupa un canal de TDT, però també en streaming al web fibracat.tv, a la carta i a la plataforma Fibracat Plus, entre altres finestres.En un context de multiplicació dels continguts, Fibracat TV va néixer amb una aposta molt clara: un. Un any i mig després, els resultats avalen l'aposta de l'operadora catalana de telecomunicacions, ja que les dades d'audiència assenyalen que diàriament arriba a. Unes xifres que satisfan la directora: “L'objectiu és arribar més enllà i, sobretot, que els nostres continguts provoquin canvis”. “Els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat social molt important”, afegeix.Que no és una televisió comuna ho mostra que van néixer amb un manifest contundent a l'hora de contribuir a la igualtat real i efectiva i aen tots els àmbits. En l'any i mig d'emissions n'han visibilitzat prop de 500 que haurien de ser referents en els seus sectors, però són poc o gens conegudes pel gran públic. En aquest sentit, el canal destacai altres dones amb talent sovint invisibilitzades. “Sempre ho fem amb una mirada no victimista. De mostrar que les dones formen part de la societat i que tots som persones”, assenyala Darnell.De fet, laés un dèficit general als mitjans de comunicació. Els informes del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) situen el temps de paraula als informatius de les principals ràdios i televisions a entorn del 30%, mentre que en les entrevistes puja fins al. Fibracat TV –“des de la humilitat d'un canal molt jove”, expliquen- reverteix aquesta realitat:el protagonitzen dones. Més enllà de xifres, es tracta d'una proposta creada per dones, dirigida per dones i que aposta percom Ana Polo, Alba Carreres, Àngela Monge, Mariola Dinarès i Carla Gràcia, entre altres.El 8-M és una jornada de reivindicació, no de celebració. A Fibracat ho tenen molt clar: “No celebrem el 8-M. Perquè per a nosaltres,”, assenyalava el manifest del Dia de la Dona signat per Meritxell Bautista, presidenta de Fibracat TV. En aquest sentit, la recepta era clara: “Fer el que es fa sempre, emetre una programació on les dones i les tecnologies són eixos centrals”.En aquest sentit, coincidint amb la setmana del 8 de març tots els programes van. Emergents va presentar cada dia una nova veu femenina del panorama musical com les de Júlia Blum, Pupil·les, Les Isabeles o Meritxell Nedderman. El programa La pàgina en blanc va fer un especial per reivindicar el paper de la dona a la literatura i l’espai sobre tecnologia mòbil Mariola Mobile va homenatjar Hedy Lamarr, la desconeguda inventora del Wifi.L’enginy In-visible va tenir com a protagonista Elena Jordi, que l’any 1917 va dirigir i protagonitzar la primera pel·lícula muda feta per una dona a tot l’Estat. Estat crític també va reivindica els referents femenins en els seus espais dedicats al món del cinema, la tecnologia, o la música. Club Sessions va oferir sessions amb les millors DJ femenines mentre que Feministic, el celebrat espai dels monòlegs d’Ana Polo, va abordar amb ironia i humor un l'opressió que suposa el patriarcat, en aquest cas centrat en la justícia.Tots aquests i altres espais, es poden recuperar a la carta a Fibracattv.cat Més enllà del 8-M, Fibracat TV continua apostant per. Aquest març ha estrenat, un nou espai sobre videojocs presentat per la gamer i comunicadora Marina Amores (Blissy a les xarxes socials). Cada dilluns,presenta les últimes novetats del mercat i analitzarà diferents curiositats del món dels videojocs, molt masculinitzat, sense perdre mai de vista la perspectiva de gènere.Una altra de les novetats és, amb la coach, consultora d’imatge i comunicació i abanderada del positivisme. Col·laboradora habitual a mitjans i molt coneguda també per les seves classes d’imatge i comunicació a Operación Triunfo, Vilallonga presentarà un informatiu centrat en les bones notícies i sempre amb les últimes novetats vinculades a dona i tecnologia.