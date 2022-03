Repsol redueix 10 cèntims el preu del litre de gasolina

Altres notícies que et poden interessar

s'avança als plans del govern espanyol per compensar els consumidors pel cost de l'energia. La petroliera ha anunciat aquest dimecres que rebaixarà 10 cèntims el litre de. Per a això, segons ha anunciat la companyia, les persones que vulguin gaudir d'aquest avantatge haurà de descarregar-se la seva aplicació.La companyia oferirà aquest descompte en tots els combustibles fins al 18 d'abril, coincidint amb la fi de Setmana Santa, en les seves més de 3.300 estacions de servei a l'Estat. Repsol, a més, anuncia un altre descompte addicional de tres cèntims sis mesos més si es descarrega l'aplicació Waylet, que es va crear allà per 2017."Repsol busca alleujar l'esforç econòmic dels seus clients quan fan provisió de carburant en un entorn de pujades de preus provocat pel fort increment de les cotitzacions internacionals de les matèries primeres", ha assenyalat l'empresa en un comunicat.​​​​​

