Sánchez planteja als partits com abaixar els preus de l'energia

Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. A les reunions amb CS i PNB hi serà la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, i el ministre Bolaños, i a la d'ERC hi assistirà la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, per videoconferència, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, presencialment, i el ministre Bolaños.



Les reunions formen part del full de ruta que el president del govern espanyol ha establert per a l'adopció de mesures que ajudin a rebaixar l'impacte de la guerra sobre l'economia espanyola. L'executiu preveu una tanda de contactes amb els grups –que continuarà els pròxims dies- seguida d'una reunió amb les comunitats autònomes i una altra amb els agents socials el dia 21 de març.



A continuació es produirà la reunió del Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març on el president espanyol, Pedro Sánchez, defensarà la proposta per desvincular el preu del gas del de l'electricitat per reduir l'impacte de la factura. Una posició compartida per altres països a qui Sánchez busca sumar suports amb una gira que el portarà a Croàcia, Eslovàquia, Romania, Itàlia, Portugal, Grècia, Alemanya i Irlanda abans del Consell Europeu.



L'executiu no preveu aprovar el pla de xoc fins al consell de ministres del dia 29 de març. Aspira a tenir enllestit un document de mesures acordat amb tots els grups, els agents socials, les comunitats i d'acord amb el que estableixi el Consell Europeu. Un cop aprovat el 29 de març el decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats.



La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reiterat aquest dimecres al Congrés que cal esperar a aquest canvi del model que ha d'aprovar el Consell Europeu, perquè sense aquesta mesura una hipotètica rebaixa dels impostos de l'energia com la que reclamen els grups pot no tenir efecte. Montero ha recordat que l'executiu ja ha adoptat mesures semblants en els últims mesos que han quedat neutralitzades per l'increment desbocat de preus.



Elestà plantejant als grups polítics diverses opcions per compensar l'impacte de la guerra a Ucraïna en elsde la, l'i el. Països com ara França, Portugal o Polònia han reduït impostos a la benzina per compensar els consumidors pel sobrecost i evitar que perdin poder adquisitiu.De moment ja s'ha reunit amb el PP i al llarg del matí ho farà també amb Cs, PNB i ERC. Fonts de l'executiu espanyol han apuntat que a les reunions la Moncloa està plantejant "diverses opcions per rebaixar el preu de la gasolina, l'electricitat i el gas", de moment sense més concreció. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha deixat oberta la possibilitat d'unai també la d'ajudes directes als sectors afectats. "Estem explorant diverses vies", ha afirmat.La ministra Teresa Ribera va avançar en els últims dies que sobre la taula del govern dehi ha possibles mesures d'aplicació immediata per abaratir el preu de la llum, com ara posar un topall màxim als preus del mercat elèctric o establir un preu màxim a pagar a les elèctriques pel gas natural quan s'utilitzi per produir electricitat. Segons publiquen alguns mitjans, es podria rebaixar l'IVA de la gasolina del 21% al 10%.​​​​​

