Aragonès evita desautoritzar Rufián i situa les relacions internacionals en el marc de la UE

Rufián es "disculpa"

Tensió entre socis de Govern

La polèmica per les paraules decontra els suposats vincles de l'entorn de Carles Puigdemont amb el Kremlin han agafat el president de la Generalitat,, de viatge institucional a. A preguntes dels periodistes aquesta tarda, després de visitar la multinacional Freudenberg Group , Aragonès ha evitat desautoritzar el portaveu d'ERC al Congrés i valorar les informacions aparegudes sobre la connexió deamb. El president ha deixat clar que tant la línia política delcom la que hauria de seguir el conjunt de l'en l'àmbit internacional ha de ser en el(UE)."Tenim molta feina a fer i davant d'això ens hem de centrar en les", ha dit. "Catalunya i l'independentisme ha de continuar treballant amb els. Europa és el nostre marc de referència per als suports actuals i que volem aconseguir en el futur", ha deixat clar. I ha refermat el compromís del Govern de treballar en aquest sentit. "No valoraré publicacions sobre trobades que no sabem si s'han produït o no", ha dit. "Els socis que volem i el nostre marc de referència és el marc d'Europa i de", ha afegit. El president ha recordat que Rufián ha "complementat" i "posat context" a les seves afirmacions, i ha demanat "aïllar-se del soroll" i que, davant del nou mapa geopolític, Catalunya deixi clar que "el marc de referència és Europa".Les paraules de Rufián han generat malestar a, però Aragonès ha dit que "tots els membres del Govern" tenen clar que el marc de treball enés el d'i el dels estats que defensen "lai el marc de llibertats que compartim". "Aquesta és la línia que continuarà seguint el govern", ha dit. Van existir els contactes amb el Kremlin? "Les persones que han sortit en aquestes publicacions han explicat la seva posició i jo no entraré a qüestionar el que expliquen", ha insistit. També ha reiterat que cal estar per sobre del "soroll" per afrontar els reptes que el país té per davant.Tot plegat, poques hores després que Rufián hagi demanat "disculpes si la contundència" de les seves paraules a l'hora de censurar els contactes russos de Puigdemont i el seu entorn detallats per mitjans com El Periódico i El Confidencial van "molestar segons qui". En unes declaracions als passadissos del Congrés, el dirigent ha argumentat que el moviment independentista es juga la seva "" i que la seva relació diplomàtica "ha de ser sempre amb democràcies occidentals". "De cap manera ens hem de vincular amb el Kremlin. La situació exigeix unaque és important", ha insistit tot reiterant que, tot i la seva convicció, demana disculpes. El per què el portaveu al Congrés va fer aquestes declaracions s'explica, segons apunta el seu entorn, perquè així ho havia acordatFonts del partit republicà a Madrid afirmen que la permanent d'ERC va acordar dilluns que Rufián seria "" públicament contra els contactes russos de Junts, segons ha avançat Europa Press i ha confirmat. En canvi, fonts de la direcció de Calàbria asseguren que no era un encàrrec específic a Rufián, sinó que hi havia unade "de qualsevol tipus de vinculació" amb Rússia. El que no es va pactar va ser la fórmula verbal utilitzada per fer-ho. "És el que hem anat dient i ho mantenim: l'estratègia internacional de l'independentisme ha de passar per les", afirmen des de la direcció republicana, abocada en aquests moments a sufocar l'incendi provocat per les paraules de Rufián en el seu soci de Govern. La polèmica va esclatar dimarts a la sala de premsa del Congrés i tot plegat ha desembocat en un nou episodi deentrede Govern. Rufián, a preguntes d'un periodista ultra, va carregar contra l'entorn de Puigdemont i Junts pels suposats contactes amb el Kremlin publicats per diversos mitjans. "Sónque es passejaven per Europa amb gent equivocada i que es creien. I m'estic contenint", va dir ahir. Ell mateix va compartir el tall de vídeo a les xarxes socials. En poc temps, pesos pesants de Junts comvan censurar les paraules del dirigent d'ERC. El vicepresident, Jordi Puigneró, s'ha posat en contacte amb el president Aragonès per traslladar-li el seu "enuig" per les paraules "intolerables" del portaveu republicà a Madrid.

