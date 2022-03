Una seixantena de militants abandona Ciutadans

Continua el degoteig de membres de Ciutadans que estripa el carnet del partit. Amb "tristesa i frustració". Així descriuen el seu sentiment els prop de seixanta militants i exdirigents deen una carta on anuncien la seva decisió d', que ja no veuen "útil ni creïble". Entre ells hi ha antics quadres rellevants de la formació, com l'exdiputada al Parlament, que va ser cap del grup de Cs a la Diputació de Barcelona,, exmembre de l'executiva de la formació, o, que havia estat membre del consell general, el màxim òrgan entre congressos.El nou grup de militants que ha decidit marxar ha fet forat. Hi ha persones de, de, d'i del. I en algunes agrupacions, l'impacte és fort, com és el cas de, on la immensa majoria d'afiliats ha seguit Miguel Ángel Ibáñez, amb molt d epes a l'organització. Els ja exmilitants, que s'afegeixen a una llarga llista de persones que han anatel seu carnet, expliquen que se senten decebuts per l'actitud de la direcció, encapçalada per, de no corregir un rumb que veuen desnortat des dels desastrosos resultats de lesde novembre del 2019, quan el partit va quedar reduït a una migrada representació de 10 diputats al Congrés.María Valle i la resta de signants consideren que Ciutadans ha bandejat els ideals dei el seu funcionament democràtic, cosa que explica la contínuade molts militants. Això, molt més que els continus mals resultats de Ciutadans, és el que els ha fet decidir a estripar el carnet.Molts dels qui ara se'n van del partit taronja havien format part del col·lectiu Renovadors , un sector crític organitzat que lluita per la democratització i regeneració de la formació. No tots els membres de Renovadors, però, han decidit marxar. Dirigents de llarga trajectòria, com l'exdiputat, continuen per ara dins de Ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor