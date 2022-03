Junts s'obre a «analitzar» el futur del pacte de Govern si ERC no rectifica Rufián

Continua oberta la crisi entreper les crítiques dea Carles Puigdemont i el seu entorn arran dels presumptes contactes amb, portaveu de Junts, ha indicat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que "analitzaran" el futur del pacte de Govern en cas que els republicans no "rectifiquin" el seu portaveu a Madrid, a qui han demanat que aporti "proves" sobre les seves afirmacions o bé si, en cas contrari, només ha actuat com a "altaveu" de les "clavegueres de l'Estat". Preguntat específicament sobre si el Govern està en perill, Rius ha indicat que "potser" això és el que voldria Rufián, per tal de forçar un tripartit amb els comuns i el suport parlamentari del. "No estem en aquest escenari", ha indicat el portaveu sobre un hipotètic trencament de l'executiu, tot i que en tot moment ha situat Junts com a "garantia independentista" alTot va esclatar al final de la roda de premsa de Rufián al Congrés . Després de ser preguntat sobre les conseqüències de la guerra ai del seu futur com a candidat a l'alcaldia de opció triada per la direcció d'ERC, com va avançar aquest diumenge NacióDigital -, el cap de files dels republicans a Madrid va ser inquirit pels contactes de Carles Puigdemont i el seu entorn amb presumptes enviats del Kremlin, detallats avui mateix per mitjans com El Periódico El Confidencial . En aquest punt, va abandonar qualsevol element de prudència i va carregar contra les relacions entre l'expresident de la Generalitat i Rússia. El símil que va fer -"senyorets que es passejaven peramb gent equivocada i que es creien"- va caure com una bomba de rellotgeria a. Qualsevol atac a Puigdemont és vist com una ofensa rellevant a la formació que ell mateix presideix i simbolitza. La crisi entre els socis de Govern, segons les fonts consultades, és "palpable" a nivell de coordinació.La cadena d'esdeveniments es va posar en marxa en paral·lel a la roda de premsa de la portaveu del Govern,, que va esquivar qualsevol polèmica. El vicepresidentes va posar en contacte amb el presidentper traslladar-li el seu "enuig" per les paraules "intolerables" de Rufián. També li va demanar saber si la intervenció del dirigent republicà és compartida per ERC. Fonts de Junts, des de dilluns al matí, sostenen que la possibilitat que Rufián vagi a Santa Coloma de Gramenet suposa, tot i que ell insisteix que l'única condició que ha posat és que pugui quedar-se com a màxim representant al Congrés El trasllat de les queixes que ha fet Puigneró en privat no va trigar a fer el salt a l'esfera pública. La demostració més palpable és el tuit que va fer el secretari general de Junts,, a través de Twitter. "És possible ser més ignorant? En tot cas. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l'Estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦Gabriel Rufián⁩", va assenyalar Sànchez davant les paraules del portaveu d'ERC , que al principi de la seva intervenció va voler remarcar queen públic, però que aquesta vegada faria una excepció.La crisi va anar escalant fins al punt que Junts, com va indicar el president del seu grup parlamentari,, va demanar la compareixença de Rufián a la cambra catalana., va apuntar Batet, que va considerar que frases com les pronunciades pel dirigent d'ERC són "impròpies" dels republicans. El president del grup parlamentari va indicar que tant Puigdemont com Alay ivan demanar comparèixer a petició pròpia per explicar-se sobre el cas. La crisi, per tant, amenaça d'estendre's també a la cambra catalana., es preguntava ahir a la tarda un dirigent de Junts consultat.

