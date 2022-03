Els hospitals catalans tornen a baixar del miler d'hospitalitzats

CONTAGIS 2.467.395 (+4.192) INGRESSATS 993 (-46) UCI 124 (-8) DEFUNCIONS 26.769 (+6) Rt 0,92 (-0,01) REBROT EPG 555 (-10)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.487.611 (+360) DOSI 2 5.856.854 (+2.874) Actualització: 16/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.487.971 (+360) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.334.392 (+4.970) 86,4% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 28.596 (-8.945) Actualització: 16/03/2022 TERCERES DOSIS 3.269.422 (+4.970) ____ ____ (____) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.891.292 Dosis Moderna/Lonza: 4.732.238 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.878 Dosis Janssen: 349.273 Actualització: 14/03/2022

Catalunya tenia amb dades d'ahir 993, 46 menys que fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat vuit pacients crítics menys a les, amb un total de 124. En paral·lel, s'han comunicat 4.192 nous, amb un global de 2.467.395 des de l'inici de la pandèmia.L'baixa una centèsima, fins a 0,92, mentre que el risc de rebrot disminueix fins a 555 (-10). S'han declarat sis morts en les últimes hores i en total han perdut la vida per Covid 26.769 catalans des de l'inici de la pandèmia.L'11,38% de les proves ha donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 628,07 a 626,14 casos per 100.000 habitants i la de set dies ho fa de 292,92 a 292,68 casos per 100.000 habitants.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.487.971 primeres dosis de lai 5.856.854 segones dosis, 360 i 2.874 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.269.422 terceres dosis, 3.970 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.334.392 persones, fet que representa el 86,4% de la població major de 12 anys.​​​​​​

