Catalunya i Baden-Württemberg treballaran entorn l'hidrogen per enfortir la sobirania energètica europea

Quatre banderes -la de Baden-Württember, l'alemanya, la catalana i l'europea,- han presidit l'arribada de la delegació catalana, amb el president de la Generalitat,, al capdavant. A les escales de la seu del govern federat l'esperava el secretari d'estat,, en absència del ministre-president,, convalescent per Covid però que ha assistit a la trobada per videoconferència. Les dues delegacions s'han emplaçat a enfortir els lligams institucionals i econòmics entre dues regions amb semblances i "projectes compartits", i que ja col·laboren des de fa anys en projectes com els. El viatge a Alemanya, previst des de fa mesos i condicionat de ple per la guerra a Ucraïna, ha de servir per enfortir relacions econòmiques, abordar la crisi dels refugiats i buscar aliats per reactivar el gasoducte Midcat en plena crisi energètica. De fet, Aragonès ha defensat des d'Alemanya el paper que pot tenir Catalunya per distribuir gas a Europa amb aquesta infraestructura estratègica, aturada des de fa anys i que ara ha recuperat importància arran de la invasió russa. El president ha expressat a la trobada el compromís de Catalunya d'enfortir la seva posició estratègica per facilitar "totes les actuacions" en relació al subministrament de gas a Europa i també en el desenvolupament de noves fonts d'energia, com l'hidrogen verd. En aquest sentit, ha dit que reactivar el projecte Midcat és una "qüestió estratègica" per al país, per traslladar energia renovable.Els dos governs han acordat desenvolupar un grup de treballar compartit sobre l'hidrogen i per compartir l'estratègia per "donar Europa de la sobirania energètica que necessita". "L'hidrogen esdevé una qüestió estratègica per al país", ha dit. Europa haurà d'afrontar una transició energètica i necessitarà fonts d'energia alternatives, i per això Aragonès ha dit que l'hidrogen verd serà important. "El gas ha pujat molt de preu i hi haurà tensions sobre el preu en els propers anys, l'oportunitat de desenvolupar l'hidrogen verd és clara. És d'interès per a la indústria química de Catalunya i per a la Unió Europea", ha dit. Des de Brussel·les, ha assegurat, "s'hi destinaran recursos".La trobada ha durat aproximadament una hora. A la sortida, Aragonès i Hassler han fet una declaració institucional sense preguntes. El president de la Generalitat ha lamentat que Kretschmann no hagi pogut assistir presencialment a la reunió. "La trobada d'avui s'emmarca en la sòlida relació entre Catalunya i Baden-Württemberg, l'hem de seguir enfortint i tirant endavant, perquè és beneficiosa", ha dit Aragonès, que ha assegurat que cal "potenciar" el projecte dels Quatre Motors. Qüestions de caràcter energètic, computació quàntica o els xips electrònics també s'han acordat a la trobada, i Aragonès ha convidat el ministre-president a visitar Barcelona i Catalunya en els propers mesos per seguir treballant conjuntament.Durant la reunió també s'ha parlat de les conseqüències humanitàries, socials i econòmiques derivades a la invasió russa. "Coincidim en la condemna d'aquestes accions i en la coincidència d'una resposta europea que estigui a l'alçada i permeti avançar en l'acollida dels refugiats", ha dit. El Govern està compromès en aquest acollida i ha traslladat solidaritat amb la comunitat ucraïnesa. "No ens inhibirem i donarem suport a les accions que permetin restablir la pau, la democràcia i la llibertat a Ucraïna", ha dit.Hassler ha dit que hi ha hagut un "intercanvi molt intens", amb el ministre-president connectat per videoconferència. Ha reivindicat la trajectòria de col·laboració de les dues regions en àmbits com la superació dels efectes de la pandèmia, la digitalització de la salut, la lluita contra el canvi climàtic, l'agricultura i la protecció dels boscos i el foment de la transició climàtica. També ha ressaltat l'intercanvi continuat pel que fa a la transformació de la indústria de l'automòbil, un sector molt important a Baden-Württemberg.A la trobada també s'ha parlat de la crisi d'Ucraïna. "No podem obviar que a Ucraïna cauen bombes i hi ha moltes ciutats atacades, ens commou el patiment de la població. La guerra de Putin és una agressió contra el dret internacional i la pau a Europa", ha dit el dirigent alemany. Els dos mandataris han parlat dels efectes del flux migratori sobre Baden-Württemberg. "Implica un repte per a nosaltres", ha reconegut Hassler. "La cooperació a nivell europeu és més important que mai perquè formem una comunitat de valors compartits que té més importància que mai", ha reblat.A primera hora, la delegació catalana, amb Aragonès i Torrent al capdavant, ha visitat les instal·lacions dede l'empresai l'institut de recerca alemany, a Ehingen. La tecnologia quàntica és una de les prioritats del Govern i la reunió ha servit per explorar possibles projectes de col·laboració en aquest àmbit tecnològic d'alt valor afegit. Aragonès i Torrent han estat rebuts per la subdirectora de l'Institut d'Enginyeria Industrial Fraunhofer,, i pel vicepresident de Desenvolupament i director de Recerca d’IBM Alemanya,. També els acompanya el secretari d’estat del govern de Baden-Württenberg, Florian Hassler, amb qui més tard ha compartit reunió de treball a la seu del govern federat. "Es tracta d'un projecte molt interessant que té relació amb els projectes de tecnologia quàntica que estem impulsant des de Catalunya", ha dit Aragonès.IBM va inaugurar el computadorel 2021. Es tracta del primer ordinador quàntic d'Europa, en marxa des de mitjans de l'any passat i que investiga aplicacions d'aquesta tipus de computació, com per exemple sistemes de sensors d'alta precisió i comunicació quàntica segura. El hardware és propietat d'IBM, i Fraunhofer i la seva xarxa d’instituts l’utilitzen per fer-hi recerca. És el primer ordinador quàntic d’Europa obert a diversos centres de recerca que treballen en el camp de la computació quàntica. Diversos responsables han explicat a la delegació catalana la recerca que s'està duent a terme i les potencialitats de l'ordinador quàntic. Fraunhofer és l'organització de recerca aplicada més gran del món, amb 76 instituts i 29.000 treballadors i genera 2.500 milions d'euros pels seus contractes de recerca.

