Lluís Cortés envia dos camions de material solidari a Ucraïna

Emocionat i agraït🙏🏻 Dijous arribaran a Ucraïna🇺🇦 aquests dos camions de @ServetoHQL carregats de menjar, roba i material sanitari. Gràcies a tothom qui ho ha fet possible! pic.twitter.com/g47MP22s05 — Lluís Cortés (@Llcortes14) March 14, 2022

L’entrenador de la selecció femenina d’Ucraïna i exentrenador del Barça femení,, s’ha implicat en l’enviament deal país i ha organitzatcarregats deja preparats. Els vehicles han arribat a Eslovàquia aquest dimarts, i en les properes hores està previst que arribin aSónde material que el tècnic balaguerí ha aconseguit recaptar en unesgràcies a l’ajuda de la ciutadania, empreses i institucions. La iniciativa, explica ell mateix, va sorgir després de la seva experiència a, ciutat on estava just quan les tropes russes van iniciar la, el passat 24 de febrer.El periple per sortir del país que ell mateix va narrar per les xarxes socials les experiències viscudes amb ucraïnesos l’han portat a liderar aquesta iniciativa, que ha comptat amb l’ajuda de la seva família. En aquest sentit, explica que les petites aportacions de la gent han aconseguit fer una campanya gran.El tècnic espera poder seguir aportant amb lesdedirecta de diners o d’enviament de subministraments.​​​​​

