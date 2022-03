Sánchez alerta que Putin desitjaria un govern liderat per Vox a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

Cada sessió de control aldes que va arrencar la guerra até l'epicentre en el paper decom a element desestabilitzador d'Europa. Aquest dimecres no n'ha estat l'excepció i el president del govern espanyol,, ha aprofitat les circumstàncies de la invasió russa per alertar dels perills de l'arribada de l'extrema dreta al poder, com ha passat adesprés de l'aliança entre el. Segons Sánchez, Putin desitjaria un executiu a l'Estat liderat per Vox, de la mateixa manera que apostaria per la presència dei deal capdavant dels governs de França i d'Itàlia, respectivament., ha ressaltat el líder del, aplaudit dempeus pels seus diputats."A Putin li agradaria que Europa no estigués unida, sinó dividida,. Li agradaria que hi hagués manifestacions en contra dels governs que estan en contra d'aquesta guerra, com promouen vostès. Què seria d'Europa si governessin Le Pen, Salvini o vostè?. Seria la mort d'Europa. Representen tot allò oposat a l'Europa actual: intolerància, falta d'arguments, absència total de diàleg", ha ressaltat Sánchez en resposta a, cap de files de Vox, que l'ha culpat de la "dependència energètica i alimentària" de l'Estat. També li ha demanat retallar la despesa destinada a la-es referia als 20.000 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'igualtat- i ajustar la "despesa política"., líder interina del PP, li ha reclamat la reducció de ministeris "prescindibles", proposta que no ha acceptat.El cost de l'energia, un dels eixos de la intervenció d'Abascal, ha anat sortint al llarg de la sessió de control, també en preguntes a la vicepresidenta econòmica,. El govern espanyol té previst aprovar a finals de mes un pla de resposta a la guerra que inclourà-se'n va parlar a la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge i Sánchez en va aportar algun detall més dilluns en una entrevista a La Sexta - i mesures per pal·liar la factura de la llum i del gas, disparada ja abans de la invasió russa d'Ucraïna. "Estem seguint una política responsable", ha indicat Calviño en el transcurs de la sessió de control. El president del govern espanyol, en resposta a Gamarra,"No sé amb qui estic parlant, si amb el nou PP o amb el vell PP", ha remarcat Sánchez, fent èmfasi en la crisi que han viscut les files populars les últimes setmanes. La portaveu parlamentària popular és una de les dues persones que liderarà el partit fins al congrés de principis d'abril a Sevilla juntament amb, i després seràqui assumeixi les regnes de la formació. Calviño també ha incidit en les divisions obertes al PP quan els populars han posat de manifest que dins del govern espanyol hi ha discrepàncies sobre com afrontar la guerra., vicepresidenta segona, va traslladar ahir a Sánchez que no està d'acord amb l'augment de la, que s'encaminarà a la xifra del 2% del PIB.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor