La guerra ha enxampat, judador de 19 anys de l'equip ucraïnès Xakhtar, en el seu millor moment professional. Així ho lamenta Fernando Valente, el tècnic portuguès que ha entrenat durant els últims anys l'equip sub-21 d'aquest club del país envaït. L'entrenador ha compartit a les xarxes socials un colpidor testimoni sobre "el millor talent" que ha entrenat durant la seva carrera."19 anys, internacional absolut per Ucraïna, recentment renovat amb el Xakhtar. Un ésser humà fantàstic esperant ser pare amb la seva dona Lisa d'una nena", ha explicat en una publicació en què ha lamentat els "somnis per complir, arrabassats per un búnquer en una guerra sense sentit". "Sí... Ploro i reso per aquesta parella i tots els joves jugadors i amics que vaig deixar en unaque em va fer feliç durant dos anys. El meu cor està trencat", ha afegit.L'entrenador portuguès ha destacat que "Sudakov és un jugador amb un potencial enorme, fins i tot per a jugar amb elo el Manchester City". El futbolista ha agraït el text de l'entrenador amb un missatge a Instagram.

