El cos deuna model russa de 23 anys que portava més d’un any, ha estat trobada a l’interior d’una maleta a l’interior del maleter d’un cotxe, segons explica El Periódico.La dona va ser assassinada un mes després que publiqués a les seves xarxes socials missatges contra, a qui va arribar a qualificar de “psicòpata”. La noia va pronosticar que la campanya del president rus per millorar “la integritat de Rússia” acabaria en un bany de llàgrimes. No s’ha equivocat massa.La seva mort, però, no va tenir res a veure amb el mandatari rus. El seu exnovio,, també de 23 anys, ha confessat que l’havia matat ell i que l’havia estrangulada després d’una discussió per diners. Res a veure amb política.Després de l’assassinat, el noi va continuar escrivint missatges a lesde la víctima, fent creure que encara estava viva, segons els detectius que han portat el cas.

