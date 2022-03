Zelenski veu «realista» un alto el foc mentre 20.000 persones fugen de Mariúpol

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Ucraïna,, ha afirmat en un discurs publicat aquesta matinada que les posicions en les negociacions amb Rússia per a un alto el foc "són ara més realistes", però que encara es necessita temps perquè les decisions "siguin d'interès". El mandatari ha considerat que "és difícil, però important" negociar i que encara "es necessiten esforços" perquè "tota guerra acaba en un acord". Els principals objectius d'Ucraïna són un alto el foc, la retirada de les tropes russes de territori ucraïnès i l'evacuació de la població civil a través de corredors humanitaris segurs.Per apropar posicions, el dirigent ucraïnès va acceptar ahir que el país no entri a l'OTAN, però alhora va insistir en la petició d'ajuda i armes als països aliats per poder defensar-se de la invasió russa, que continua. L'OTAN, per la seva banda, ha expressat preocupació per laen el conflicte, sense donar suport a Rússia però sense rebutjar els atacs, i ha demanat al gegant asiàtic que "condemni fermament la brutal invasió".En les últimes hores prop de 20.000 persones han aconseguit fugir de la ciutat de Mariúpol, en el sud d'Ucraïna, assetjada per les tropes russes. Mentrestant, l'exèrcit del Kremlin ha tornat a bombardejar edificis de barris residencials de Kíiv.​​​​​

