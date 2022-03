El 30% dels ucraïnesos pot caure en la pobresa si la guerra s'allarga

Altres notícies que et poden interessar

ha alertat aquest dimecres que el 28% dels ucraïnesos, un terç de la població, podria caure per sota del llindar de lasi la guerra amb Rússia s'allarga. En un comunicat, el PNUD ha assenyalat que la situació podria provocar la pèrdua de 18 anys d'avanç en matèria social i econòmica i ha alertat que un 62% addicional de la població serà vulnerable a la pobresa.Així, ha assenyalat que per mitigar aquests "dramàtics revessos en matèria de desenvolupament és fonamental donar un suport específic al govern d'Ucraïna". "Això ha de succeir en paral·lel a la resposta humanitària", que ha d'anar "de la mà" aLes dades del PNUD mostren, a més, que un 90% de la població ucraïnesa podria caure en la pobresa i en unai ha alertat que la "guerra està provocant un sofriment inimaginable i pèrdues tràgiques de vides humanes". "A mesura que la necessitat humanitària es torna una prioritat, l'impacte de la guerra es torna més aparent", ha asseveratadministrador del PNUD. "Cal centrar-se en el sofriment (...) i parar aquesta trista trajectòria", ha manifestat.En aquest sentit, ha defensat que, "com a part del compromís de l'ONU amb el poble ucraïnès, el PNUD busca preservar els avanços en matèria de desenvolupament" i ha insistit en la necessitat d'aconseguir la "" per evitar el "sofriment, la destrucció i la pobresa"."Això inclou donar suport al govern per mantenir les estructures de governança, les institucions i els serveis, que són la base de totes les societats", recull el text. Xifres del Govern ucraïnès apunten a gairebépels danys a les infraestructures civils.La guerra ha provocat quehagin hagut de tancar les portes, mentre que l'altra meitat segueix funcionant per sota de la seva capacitat. "És necessari introduir una sèrie de mesures de cara a les properes setmanes per aconseguir mitigar la caiguda de la població en la pobresa a mesura que es s'allarga el conflicte", ha matisat.​​​​​

